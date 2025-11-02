काटेबारस यात्रेचा थरार; हजारो भाविकांनी घेतल्या बाभळीच्या काट्यांवर उड्या : वारसा, श्रद्धा आणि साहसाचा संगम
पुरंदर तालुक्यातील गळुंचे गावात तीनशे वर्षाची पारंपरिक काटेबारस यात्रेचा थरार रंगला. भाविकांनी बाभळीच्या काट्यांवर उड्या घेत आपली श्रद्धा व्यक्त केली.
Published : November 2, 2025 at 8:21 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 9:02 PM IST
बारामती : भाबळीच्या काट्यांच्या ढिगाऱ्यात भक्तांच्या उड्या पाहून कुणाच्याही अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही! पण ही दृश्ये भयापेक्षा भक्तिभाव आणि साहस यांचा संगम दाखवतात. अनेक जण देवाच्या ओढीनं आणि परंपरेच्या भावनेनं या काट्यांमध्ये उड्या घेतात. कोणतीही जबरदस्ती नाही, अंधश्रद्धा नाही, तर भक्तीभावातून निर्माण झालेला सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रम. या थरारक पारंपरिक साहसाचा अनुभव आज बारामतीमधील गुळुंचे गावातील पारंपरिक काटेबारस यात्रेनिमित्त आज भाविकांनी घेतला.
बाभळीच्या काट्यांवर भाविकांनी घेतल्या उड्या : पुरंदर तालुक्यातील गुळुंचे गावात आज पारंपरिक काटेबारस यात्रा मोठ्या भक्तिभावानं आणि उत्साहात पार पडली. “हर बोले हर हर महादेव” च्या जयघोषात वातावरण दुमदुमलं, तर हजारो भाविकांनी बाभळीच्या काट्यांच्या ढिगाऱ्यांमध्ये उड्या घेत आपल्या ज्योतिर्लिंग देवाचं दर्शन घेतलं. श्रद्धा, परंपरा आणि धैर्याचा संगम असलेली ही यात्रा तीनशे वर्षांहून अधिक काळापासून अखंड परंपरेनं चालत आली आहे.
काय आहे इतिहास आणि अख्यायिका : स्थानिक लोककथेनुसार, शंभू महादेव (ज्योतिर्लिंग देव) आणि त्यांची बहीण आसावरी यांच्यात वाद झाल्यानं आसावरी रुसून गेली होती. तिला परत आणण्यासाठी देवानं स्वतः पश्चात्तापानं काट्यांच्या ढिगाऱ्यात लोळण घेतली. देवाच्या या भक्तिभावानं प्रभावित होऊन बहीण आसावरी त्यांच्यासोबत परत आली. तेव्हापासून ही परंपरा सुरू झाली, अशी अख्यायिका आहे आणि आजही गावकरी ती तितक्याच श्रद्धेनं जपतात.
भक्ती आणि साहसाचा अनोखा संगम : गुळुंचे गावातील ही यात्रा फक्त धार्मिक सोहळा नसून, लोकांच्या एकतेचा आणि श्रद्धेचा उत्सव आहे. अनेक भाविक आपल्या इच्छेनं काट्यांच्या ढिगाऱ्यात उड्या मारतात. त्यांना फारशी दुखापत होत नाही आणि झालीच तरी ती श्रद्धेची खूण मानली जाते. स्थानिक ग्रामस्थ कांचन निगडे म्हणतात, “ही आमची श्रद्धा आहे, अंधश्रद्धा नाही. देवावर विश्वास ठेऊन उडी घेतो आणि ती उडी म्हणजे आमचं समर्पण.” तर भक्त अखिलेश कदम सांगतात, “ही परंपरा आमच्यासाठी एक सण आहे — भक्ती आणि साहसाचं प्रतीक.”
दृश्यं थक्क करणारी : संपूर्ण परिसरात “हर हर महादेव” चा गजर, हातात केशरी झेंडे, आणि देवदर्शनासाठी रांगेत उभे असलेले भाविक असं गुळुंचे गाव आज एक भक्तीमय, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक उत्सवाचं केंद्र बनलं. तीनशे वर्षांचा वारसा, भक्तीचा उत्साह आणि सामाजिक एकतेचा संदेश देणारी ही काटेबारस यात्रा, पुरंदरच्या सांस्कृतिक परंपरेचा जिवंत पुरावा ठरली आहे.
