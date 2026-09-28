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नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी रामकुंड खोदून ठेवल्यानं पितृपक्षात भाविकांचे हाल

भाविकांना थेट खोदलेल्या रामकुंडातच अस्थी विसर्जन, दशक्रिया विधी करावी लागत आहे. याबाबत पुरोहित संघ आणि भाविकांनी नाराजी व्यक्त केलीय.

रामकुंड खोदून ठेवल्यानं पितृपक्षात भाविकांचे हाल
रामकुंड खोदून ठेवल्यानं पितृपक्षात भाविकांचे हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 6:48 PM IST

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नाशिक - पितृपक्षाला सुरुवात झाली असून धार्मिक विधींसाठी रोज एक ते दोन हजार भाविक नाशिकच्या पवित्र रामकुंड परिसरात येतात. मात्र गोदवरी नदी परिसरात रामकाल पथकाचं काम सुरू असल्यानं कुंड खोदलय. अनेक ठिकाणी ड्रेनेजचं पाणी रस्त्यावर आल्यानं मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. धार्मिक विधीसाठी काही भाग बंद केला असला तरी याबाबत सूचनाफलक लावण्यात आलेले नसल्यान भाविकांना थेट खोदलेल्या रामकुंडातच अस्थी विसर्जन, दशक्रिया विधी करावा लागत आहे. याबाबत पुरोहित संघ आणि भाविकांनी नाराजी व्यक्त केलीय.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रामकुंड परिसरात रामकाल पथकाचं काम सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण कुंड परिसर खोदून ठेवला आहे. अशात या परिसरात येणाऱ्या पर्यटक आणि भाविकांची मोठी गैरसोय होत आहे. त्यात पितृपक्ष सुरू असल्यानं याठिकाणी श्राद्ध, दशक्रिया विधी, अस्थि विसर्जन कुठे करावं असा प्रश्न भाविकांना पडलाय. भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पालिकेनं गंगाघाट परिसरात 30 बाय 100 फुटाचं तात्पुरते शेड उभारलं आहे. मात्र केवळ दीडशे भाविकांची व्यवस्था इथे होऊ शकते. पितृपक्षात रोज एक ते दोन हजार भाविक येत असल्यानं ही व्यवस्था अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे यशवंत महाराज पटांगणावरही अतिरिक्त शेडची मागणी पुरोहित संघानं केली आहे.

रामकुंड खोदून ठेवल्यानं पितृपक्षात भाविकांचे हाल (ETV Bharat)



ठळकपणे फलक लावावेत - रामकुंडात विधी करता येणार नसल्यास त्याची स्पष्ट माहिती प्रवेशाच्या ठिकाणीच देणं आवश्यक आहे. अन्यथा नेमका विधी कुठे करायचा? याबाबत बाहेर गावाहून येणाऱ्या भाविकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतोय. पालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कामामुळे प्रवेश मार्ग, विधीचं ठिकाण आणि रस्ते बंद असल्याच्या सूचना ठळकपणे फलकच्या माध्यमातून लावणं गरजेचं आहे. तसंच यशवंत महाराज पटांगणावर शेड उभारावं अशी मागणी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर पंचाक्षरी यांनी केली.

रामकुंड परिसरात सुरू असलेली कामं
रामकुंड परिसरात सुरू असलेली कामं (ETV Bharat)



पंधरा महिन्यांपासून रामकुंड परिसर खोदून ठेवला - रामकुंड परिसरात गेल्या पंधरा महिन्यांपासून विविध कामं सुरू आहेत. त्यामुळे संपूर्ण परिसर खोदून ठेवला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या भाविक, पर्यटकांची मोठी गैरसोय होत आहे. त्यात नदीला पाणी नसल्यानं दशक्रिया विधी, श्राद्ध, अस्थि विसर्जन सारख्या विधींसाठी अडचण येत आहे. तसंच खोदकामामुळं अनेक ठिकाणी गटाराचं पाणी रस्त्यावर येत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली असून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनानं लवकरात लवकर ही कामं करावी अशी मागणी पुरोहित संघाचे जेष्ठ विश्वस्त सतीश शुक्ल यांनी केलं आहे.

रामकुंड परिसरात दुर्गंधी
रामकुंड परिसरात दुर्गंधी (ETV Bharat)

रामकुंड परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी - आम्ही गेल्या पंधरा वर्षापासून आमच्या पितरांचे श्राद्ध घालण्यासाठी रामकुंड परिसरात येत असतो. मात्र यंदा रामकुंड परिसराची दयनीय अवस्था झाली असून गोदावरी नदीला पाणी नाही. मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. सर्वत्र रस्ते खोदून ठेवले आहेत. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आम्ही यंदा तपोवन परिसरात श्राद्धविधी पार पाडला असं भाविक किशोर पाटील यांनी सांगितलं.

रामकुंड परिसरात दुर्गंधी
रामकुंड परिसरात दुर्गंधी (ETV Bharat)


अस्थि विसर्जन कुठे करायचं - माझ्या सासऱ्यांचे अस्थि विसर्जन करण्यासाठी आम्ही पुण्यावरून पंचवटी रामकुंड परिसरात आलो. मात्र या ठिकाणची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. सर्वत्र रस्ते खोदून ठेवलेत. अशात अस्थि विसर्जन कुठे करावं असा प्रश्न पडला आहे. त्यात गोदावरी नदीला पाणी देखील नाही. तसंच परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर कामे पूर्ण करावी आणि आमच्यासारख्या भाविकांना सोयी उपलब्ध करून द्याव्या अशी मागणी भाविक नरेश शर्मा यांनी केली आहे.

रामकुंड खोदून ठेवल्यानं पितृपक्षात भाविकांचे हाल
रामकुंड खोदून ठेवल्यानं पितृपक्षात भाविकांचे हाल (ETV Bharat)


भाविकांसाठी सोयी उपलब्ध - पितृपक्षातील गर्दी लक्षात घेता गौरी पटांगण येथे तात्पुरते वाहनतळ उभारले आहेत. भाविकांसाठी पिण्याचे पाणी आणि तात्पुरते शौचालयही उपलब्ध करून दिले आहेत अशी माहिती नाशिक महानगरपालिकेचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली.

रामकुंड खोदून ठेवल्यानं पितृपक्षात भाविकांचे हाल
रामकुंड खोदून ठेवल्यानं पितृपक्षात भाविकांचे हाल (ETV Bharat)

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TAGGED:

रामकुंड
RAMKUND
पितृपक्षात भाविकांचे हाल
सतीश शुक्ल
PITRU PAKSHA

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