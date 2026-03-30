'पुजारी हटाव, जोतिबा बचाव'; जोतिबा मंदिरातील पुजाऱ्यांविरोधात कोल्हापुरात भाविकांचा मूक मोर्चा

कोल्हापूरच्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिरातील पुजाऱ्यांनी भाविकांना केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ आज परिते ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत 'पुजारी हटाव, जोतिबा बचाव' मूक मोर्चा काढला.

ज्योतिबा मंदिरातील पुजारी हटवण्याठी मोर्चा
ज्योतिबा मंदिरातील पुजारी हटवण्याठी मोर्चा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 6:35 PM IST

कोल्हापूर : महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा, आंध्र आणि तेलंगाणा राज्यातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेला दख्खनचा राजा श्रीक्षेत्र ज्योतिबा मंदिरात पुजाऱ्यांनी परिते ग्रामस्थांना केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ, आज परिते गावासह पंचक्रोशीतील हजारो गावकऱ्यांनी एकत्र येत मूक मोर्चा काढला.

'पुजारी हटाव, ज्योतिबा बचाव' : ज्योतिबा मंदिरातील पुजारी हटवून पंढरपूर मंदिराच्या धर्तीवर शासकीय पुजारी नेमावेत. या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. 'पुजारी हटाव, ज्योतिबा बचाव' अशी हाक देत काढलेल्या या मोर्चात परिते ग्रामस्थांसह पंचक्रोशीतील हजारो गावकरी सहभागी झाले होते. तसंच विविध मागण्यांचं निवेदन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना देण्यात आलं.

प्रतिक्रिया देताना सरपंच विजय पाटील (ETV Bharat Reporter)

पुजाऱ्यांवर गाव बंदची हाक : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या दख्खनचा राजा म्हणून ओळख असलेला श्रीक्षेत्र ज्योतिबा मंदिरात, 22 मार्च रोजी परिते ता. करवीर येथील गावकरी आणि मंदिरातील पुजाऱ्यांमध्ये वाद होऊन मारहाण झाली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यानंतर पुजारी आणि ग्रामस्थांवर कडोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, यानंतर परिते ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत ज्योतिबा पुजाऱ्यांवर गाव बंदची हाक दिली होती. याला पंचक्रोशीतून पाठिंबा मिळाला होता.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : याप्रकरणी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आणि जिल्हा प्रशासनाच्यावतीनं पुजाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याच्या निषेधार्थ, आज परिते ग्रामस्थांसह पंचक्रोशीतील गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर, वसंत-बहार रोड मार्गे हा भव्य मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला, यानंतर या मोर्चाचं रुपांतर सभेत झालं. सभेला मार्गदर्शन करताना परिते गावचे सरपंच विजय पाटील यांनी येत्या पंधरा दिवसात जोतिबा डोंगरावरील पुजाऱ्यांना हटवून पंढरपूर मंदिराच्या धर्तीवर शासकीय पुजारी नेमावा अशी मागणी केली.



मूक मोर्चातील प्रमुख मागण्या : मुजोर आणि गुंड प्रवृत्तीच्या पुजाऱ्यांची कायमस्वरूपी हकालपट्टी करावी, पंढरपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील शासकीय पुजाऱ्याप्रमाणे ज्योतिबा मंदिरात पगारी पुजाऱ्यांची नेमणूक करावी, भाविकांना मारहाण करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या पुजाऱ्यांवर उचित कारवाई करावी, पुजाऱ्यांकडून करण्यात येणारं तत्काळ दर्शन बंद करावं, मंदिरातील दानपत्र व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी ठेवलेली देणगी पात्रे त्वरित हटवावीत, अशा मागण्या निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडं करण्यात आल्या आहेत.

बुधवारी चैत्र यात्रेचा मुख्य दिवस : दख्खनचा राजा ज्योतिबा देवाची चैत्र यात्रा सध्या सुरू आहे. यामुळं जोतिबा डोंगरावर लाखो भाविक-भक्त देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येतात. पुजारी आणि भाविकांमधील वादामुळं येणाऱ्या यात्रेकरूंना याचा नाहक त्रास होऊ नये, यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आणि जिल्हा प्रशासनाच्यावतीनं योग्य ती खबरदारी घेण्यात आली आहे. यात्रा निर्विघ्न पार पडावी यासाठी प्रशासन सतर्क असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिली.



मोर्चादरम्यान सजीव देखाव्याने वेधलं लक्ष : 22 मार्च रोजी श्रीक्षेत्र ज्योतिबा मंदिर परिसरात परिते ग्रामस्थ आणि पुजारी यांच्यात झालेल्या हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पुजाऱ्यांविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला. परिते ग्रामस्थ मद्यपान करून आल्याचा आरोपही काही पुजाऱ्यांनी केला होता. हा घटनेचा सजीव देखावा मोर्चादरम्यान लहान मुलांनी साकारला होता, हे या मोर्चाचं प्रमुख आकर्षण ठरलं. या मोर्चात जनार्दन पाटील, अजित पाटील, सर्जेराव पाटील, सुनील कारंडे, विलास पाटील, आशुतोष पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते राहुल पाटील, राजू सूर्यवंशी यांच्यासह मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ आणि महिला सहभागी झाल्या होत्या.

