सर्वधर्मसमभावाचं जिवंत प्रतीक : 75 हून अधिक देशांतील भाविकांना शिर्डीत मिळतेय मोफत भोजन
शिर्डीतील साईबाबा प्रसादालयात जगातील 75हून अधिक देशांतील कोट्यवधी भाविकांना मोफत भोजन दिलं जातं. हे केंद्र जात, धर्म आणि प्रांतापलीकडं जाऊन सर्वधर्मसमभावाचा संदेश देत आहे.
Published : July 10, 2026 at 2:00 PM IST
शिर्डी : 'सबका मालिक एक' हा केवळ साईबाबांचा संदेश नव्हता. तर तो मानवतेला दिलेला सर्वधर्मसमभाव समता, बंधुभाव आणि सर्वसमावेशकतेचा जीवनमंत्र होता. धर्म, जात, पंथ, भाषा किंवा प्रांत यापलीकडं जाऊन प्रत्येक व्यक्तीला प्रेम, सन्मान आणि समानतेची वागणूक देण्याची शिकवण साईबाबांनी आपल्या आचरणातून दिली. आजही ही शिकवण साईबाबा संस्थानच्या विविध उपक्रमांतून जिवंत ठेवली जात असून त्याचं सर्वाधिक प्रभावी आणि प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजे साईबाबा प्रसादालय होय. दरवर्षी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच जगातील 75 हून अधिक देशांतील कोट्यवधी भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येतात. विविध भाषा, संस्कृती आणि खाद्यपरंपरा असलेल्या या भाविकांना साईबाबांच्या प्रसादालयात केवळ मोफत भोजन दिलं जात नाही. तर त्यांच्या प्रांतीय खाद्यसंस्कृतीचाही आदर राखला जातो. त्यामुळं साईबाबा प्रसादालय हे केवळ भोजन देणारे केंद्र न राहता साईबाबांच्या सर्वसमावेशक विचारांचे जिवंत प्रतीक बनलं आहे.
देशातील विविध भागातील पदार्थांचा प्रसादामध्ये समावेश : साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रसादालयात विविध राज्यांतील भाविकांच्या आवडीनिवडींचा अभ्यास करून आठवड्याचा मेनू नव्यानं निश्चित केला आहे. भाविकांची संख्या, त्यांच्या प्रांताची खाद्यसंस्कृती, पारंपरिक चव आणि पोषणमूल्यांचा विचार करून हा मेनू तयार केला आहे. महाराष्ट्रातील भाविकांसाठी रविवारी मटकीची भाजी, वरण आणि भाताचा बेत ठेवण्यात येतो. गुजरातमधील भाविकांची आवड लक्षात घेऊन आठवड्यातून एकदा पारंपरिक कढी-भात दिला जातो. दक्षिण भारतातील भाविकांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन आठवड्यातून दोन दिवस सांबार-भाताचा समावेश करण्यात आला आहे. तर उत्तर भारतीय भाविकांना घरच्या जेवणाची आठवण करून देणारा राजमा-चावलही प्रसाद म्हणून दिला जातो.
स्वच्छता, गुणवत्ता पोषणमूल्यांच्या बाबतीत तडजोड नाही : साईसच्चरित्रात उल्लेख असलेली खिचडी, मसूर पुलाव आणि प्रत्येक गुरुवारी प्रसादालयाची खास ओळख बनलेली साई आमटी भाविकांना प्रसाद म्हणून दिली जाते. गुरुवारी मटकीची भाजी आणि गुळाची लापशी यांचाही समावेश असतो. विशेष म्हणजे या पदार्थांचा आस्वाद केवळ त्या-त्या प्रांतातील भाविकच नव्हे तर देशभरातील सर्वच भाविक आवडीनं घेतात. प्रसादालयातील प्रत्येक पदार्थ तयार करताना चवीबरोबरच पौष्टिकता, पचनास सुलभता आणि सर्व वयोगटांच्या आरोग्याचा विचार केला जातो. लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत प्रत्येक भाविकाला प्रसाद सहज पचेल आणि समाधान देईल यासाठी विशेष काळजी घेतली जाते. स्वच्छता, गुणवत्ता आणि पोषणमूल्यांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जात नाही.
उत्सवांमध्ये प्रसादालयात विशेष भोजनाची व्यवस्था : प्रसादालयाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भाविकांना घरगुती जेवणाचा अनुभव देण्याचा प्रयत्न. अनेक ठिकाणी यंत्राद्वारे चपात्या तयार केल्या जात असल्या तरी साईबाबा प्रसादालयात मनुष्यबळाच्या सहाय्यानं हातानं तयार केलेल्या गरमागरम चपात्या वाढल्या जातात. त्यामुळं प्रसादात आत्मीयता आणि घरगुती चवीचा अनुभव मिळतो. श्रीराम नवमी, गुरुपौर्णिमा आणि विजयादशमी यांसारख्या प्रमुख उत्सवांमध्ये प्रसादालयात विशेष भोजनाची व्यवस्था केली जाते. बासमती तांदळाचा भात, शुद्ध तुपातील वरण तसंच साखर शिरा, गुळाची लापशी, बर्फी यासारखे विविध गोड पदार्थ भाविकांना प्रसाद म्हणून दिले जातात. हजारो भाविक उपस्थित असतानाही भोजनाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि व्यवस्थापन उत्कृष्ट राखलं जातं. विशेष म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शिर्डी भेटीदरम्यान साईबाबा प्रसादालयातील भोजनाचा आस्वाद घेत त्याच्या गुणवत्तेचं कौतुक केलं होतें. यावरून प्रसादालयातील सेवा आणि व्यवस्थापनाचा दर्जा अधोरेखित होतो.
साईबाबांच्या सर्वसमावेशक विचारांना प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याचं काम साईबाबा संस्थान अत्यंत संवेदनशीलपणे करत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्कृष्ट नियोजन आणि भाविकांच्या भावनांचा आदर यांचा सुंदर संगम साईप्रसादालयात पाहायला मिळतो. साईबाबांचा सर्वधर्मसमभाव इथं प्रत्येक घासातून अनुभवायला मिळतो. त्यामुळं साईप्रसादालय देशातीलच नव्हे तर जगभरातील भाविकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. "गुजराती कढी-भात, राजमा-भात, सांबार-भात किंवा गुरुवारची साई आमटी आणि लापशी या पदार्थांचा सर्वच भाविक मनापासून आस्वाद घेतात. भाविकांचं समाधान हीच आमच्या कामाची खरी पावती आहे. तृप्त होऊन जेवणाऱ्या साईभक्तांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून आम्हालाही अधिक उत्साहाने सेवा करण्याची प्रेरणा मिळतं," असं प्रसादालयातील आचारी प्रल्हाद करडिले म्हणाले.
आठवड्याचा विशेष मेनू :
सोमवार : मसाले भात, दोन भाज्या, भात, चपाती आणि बर्फी.
मंगळवार : दोन भाज्या, कढी-भात, चपाती आणि गूळ शिरा.
बुधवार : आमसुलाची आमटी, दोन भाज्या, भात, चपाती आणि साधा शिरा.
गुरुवार : मटकीची भाजी, साई आमटी, भात, चपाती आणि गुळाची लापशी.
शुक्रवार : दोन भाज्या, डाळ फ्राय, भात, चपाती आणि साखर शिरा.
शनिवार : दोन भाज्या, सांबार पद्धतीची डाळ, भात, चपाती आणि बर्फी.
रविवार : मटकीची भाजी, साधे वरण, भात, चपाती आणि साखर शिरा.
सबका मालिक एक : साईप्रसादालयात वाढला जाणारा प्रत्येक घास हा केवळ अन्न नसून तो साईबाबांच्या प्रेमाचा, समानतेचा, सेवाभावाचा आणि सर्वधर्मसमभावाच्या शिकवणीचा प्रसाद आहे. त्यामुळे येथे भोजन करणारा प्रत्येक भाविक तृप्त पोटाबरोबरच समाधानाने भरलेले मन घेऊन परततो. साईंचा 'सबका मालिक एक' हा संदेश आजही साईबाबा प्रसादालयातून प्रत्यक्ष कृतीतून जगासमोर पोहोचत आहे.
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