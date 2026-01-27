ETV Bharat / state

साईचरणी भक्तीचा वर्षाव! एका दिवसात दहा इलेक्ट्रिक वाहनांचं साईबाबा संस्थानला दान

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी भक्तांनी साईचरणी 10 इलेक्ट्रिक वाहनं अर्पण केली आहेत. ठाण्याच्या एका व्यापाऱ्यानं 9 इलेक्ट्रिक स्कूटर तर अहमदाबादच्या व्यापाऱ्यानं इलेक्ट्रिक बग्गी दान केली आहे.

Devotees donations to Sai Baba Sansthan
साईचरणी भक्तीचा वर्षाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 7:52 AM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 7:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी (अहिल्यानगर) : साईबाबांचे भक्त देश-विदेशात पसरलेले आहेत. श्रद्धा आणि भक्तिभावानं ते साईचरणी विविध प्रकारचं दान अर्पण करीत असतात. कुणी मुठभर धान्य अर्पण करतो, तर कुणी मौल्यवान दागिने, हिरे-जडजवाहिरात अर्पण करतो. सोमवारी (26 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनाच्या पावन पर्वावर साईचरणी वाहनांच्या स्वरूपातील आतापर्यंतचं सर्वात मोठं दान प्राप्त झालं आहे.

साई चरणी 9 इलेक्ट्रिक होंडा अ‍ॅक्टिव्हा दान : प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी साईबाबा संस्थानला 10 इलेक्ट्रिक वाहनं दान स्वरूपात प्राप्त झाली आहेत. ठाणे येथील साई पॉईंट ऑटोमोबाईल्स प्रा. लि. चे मालक व साईभक्त दिलीप पाटील यांनी साईबाबा संस्थानला 9 इलेक्ट्रिक होंडा अ‍ॅक्टिव्हा दुचाकी वाहनं दान स्वरुपात अर्पण केली आहेत. पर्यावरणपूरक व आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असलेली ही वाहनं साई संस्थानच्या दैनंदिन कामकाजासाठी, भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी तसेच, संस्थानच्या विविध उपक्रमांसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.

या सर्व 9 वाहनांची विधिवत पूजा साईभक्त दिलीप पाटील तसेच, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी संस्थानचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Devotees donations to Sai Baba Sansthan
साईचरणी भक्तांचं दान (ETV Bharat)

अहमदाबाच्या व्यापाऱ्याकडून बग्गी दान : याचबरोबर अहमदाबाद येथील साईभक्त अनुज गर्ग यांनी साईचरणी आपली श्रद्धा व्यक्त करत एक इलेक्ट्रिक बग्गी (चारचाकी) वाहन साईबाबा संस्थानला दान स्वरूपात अर्पण केली आहे. हे वाहन विशेषतः वृद्ध, अपंग व गरजू भाविकांच्या सेवेसाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

Devotees donations to Sai Baba Sansthan
साईचरणी भक्तांचं दान (ETV Bharat)

10 वाहनं दान मिळण्याची पहिलीच वेळ : यापूर्वी साई संस्थानला एकावेळी एक कार किंवा एक दुचाकी दान स्वरूपात प्राप्त झाली आहे. मात्र, एकाच दिवशी 10 वाहनं दान स्वरूपात मिळण्याची ही साईबाबा संस्थानच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असल्याचं सांगण्यात आलं. या उदार दानातून साईभक्तांची साईबाबांवरील श्रद्धा व विश्वास अधिक दृढ होत असल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे.

Devotees donations to Sai Baba Sansthan
साईचरणी भक्तांचं दान (ETV Bharat)

सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डीत साईभक्तांची मोठी गर्दी : सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. शनिवार, रविवार आणि सोमवारी (26 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिन अशा सलग सुटट्या आल्यानं राज्यासह देशाच्या विविध भागांतून भाविक शिर्डीत दाखल झाले होते. प्रत्येक भाविकाला साईबाबांच्या समाधी दर्शन मिळावं, यासाठी साईबाबा संस्थानच्या वतीने विविध उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. दर्शनासाठी वेटिंग हॉलमध्ये प्रतीक्षा करणाऱ्या भाविकांना साईबाबा संस्थानच्या वतीने मोफत चहा व बिस्कीटांची सोय करण्यात आली होती.

हेही वाचा

Last Updated : January 27, 2026 at 7:57 AM IST

TAGGED:

TEN VEHICLES DONATES SAI TEMPLE
SHIRDI SAI BABA SANSTHAN
SHIRDI SAI BABA MANDIR DONATION
साई मंदिर शिर्डी
VEHICLES DONATION TO SAI SANSTHAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.