गणेशोत्सव 2026 : सोन्याचा वर्ख असलेल्या 27 हजार रुपये प्रति किलो मोदकाला भाविकांची मागणी
सोन्याचा वर्ख असलेले मोदक 27 हजार रुपये प्रति किलो तर चांदीचा वर्ख असलेले मोदक हे 2 हजार रुपये किलोनं नाशिकमध्ये उपलब्ध आहेत.
Published : September 14, 2026 at 2:04 PM IST
नाशिक : सोनं, चांदीचा वर्ख असलेल्या मोदकाला भाविकांची मागणी वाढली आहे. सोन्याचा वर्ख असलेले मोदक 27 हजार रुपये प्रति किलो तर चांदीचा वर्ख असलेले मोदक हे 2 हजार रुपये किलोनं नाशिकमध्ये उपलब्ध असून आपल्या लाडक्या गणरायाला नैवेद्य दाखवण्यासाठी भाविकांची सोनं, चांदीच्या मोदकांची खरेदी करण्यासाठी गर्दी होत आहे. 'गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया'ची धूम सर्वत्र सुरू आहे. अशात आपल्या लाडक्या गणरायाला विविध प्रकारचे नैवेद्य दाखवून बाप्पा प्रति भाविक आपली श्रद्धा अर्पण करत आहेत.
मिठाईच्या दरात मोठी वाढ : गणेशोत्सव, गौरीपूजन आणि त्यानंतर येणाऱ्या सणांमध्ये मिठाईला मोठी मागणी असते. मात्र मिठाईला लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे मिठाई विक्रेत्यांसमोर दरवाढी शिवाय पर्याय उरलेला नाही. अशात ग्राहकांना गोड पदार्थांचं प्रमाण कमी करून खरेदी करावी लागत आहे. साखर, दूध, तूप, मैदा, बेसन आणि सुकामेवा या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यानं शहरातील मिठाईच्या दारात किलोमागे सुमारे 40 ते 45 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेषतः लाडू, जिलेबी, पेढा, बर्फी, गुलाबजाम या मिठाईच्या दरात मोठी वाढ झाल्यानंतर ग्राहकांना खरेदी करतांना बजेटचा विचार करावा लागणार आहे. पूर्वी सणासुदीला सर्वसामान्य कुटुंबाकडून एक किलो, दोन किलो मिठाई सहज खरेदी केली जात होती. मात्र दर वाढीमुळे आता ग्राहकांकडून अर्धा किलो किंवा ठराविक रकमेत मिठाई घेण्यास पसंती मिळत आहे.
सोन्याच्या वर्ख असलेल्या मोदकांना मागणी : "बाप्पाच्या आगमनानं बाजारपेठेत उत्साह संचारला आहे. त्यामुळे उत्सवात व्यापाराला गती आली. आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे पंचवीस मोदक तयार केलेत. त्यात सोन्या चांदीचं वर्क असलेले मोदक, काजू, बदाम, पिस्ता, चॉकलेट, बटरस्कॉच असे नाना प्रकारचे मोदक आम्ही तयार केलेत. या सर्वात जास्त मागणी आहे ती सोन्याचा वर्ख असलेल्या मोदकांना. मागील वर्षी सोन्याचा वर्ख असलेले मोदक हे 25 हजार रुपये प्रति किलो होते. तर यंदा सोन्याचे भाव वाढल्यानं हे मोदक 27 हजार रुपये प्रति किलो आहेत," असं मिठाई व्यावसायिक दीपक चौधरी यांनी सांगितलं आहे.
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