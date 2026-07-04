मुसळधार पावसात भीमाशंकर मंदिरात भक्तांची गर्दी; सुट्ट्यांमुळं भाविकांचा ओघ वाढला
भीमाशंकर मंदिर (Bhimashankar) येथे सुट्ट्यांमुळं भाविक-पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली. मुसळधार पाऊस, निसर्गसौंदर्य आणि दर्शनासाठी भाविकांचा उत्साह वाढला असून प्रशासनाने सुरक्षिततेचे आवाहन केले आहे.
Published : July 4, 2026 at 8:00 PM IST
भीमाशंकर/पुणे : पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर (Bhimashankar) येथे सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर भाविक आणि पर्यटकांची मोठी गर्दी उसळली आहे. श्रावणपूर्व वातावरण, सलग सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि सह्याद्रीच्या नयनरम्य कुशीत वसलेले भीमाशंकर मंदिर यामुळं राज्याच्या विविध भागांतून हजारो भाविक येथे दाखल होत आहेत. पावसाची पर्वा न करता अनेक भक्त भगवान भीमाशंकराचे दर्शन घेण्यासाठी रांगेत उभे राहत असून मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणाने फुलून गेलं आहे.
भीमाशंकर परिसरात जोरदार पाऊस : गेल्या काही दिवसांपासून भीमाशंकर परिसरात जोरदार पाऊस सुरू आहे. सतत पडणारा पाऊस, डोंगरांवर दाटलेले धुके, हिरवाईने नटलेले जंगल आणि वाहणारे लहान-मोठे धबधबे यामुळं संपूर्ण परिसर अधिकच आकर्षक बनला आहे. निसर्गाचे हे मनमोहक रूप अनुभवण्यासाठी पर्यटकांचीही मोठी गर्दी होत आहे. अनेकजण कुटुंबासह किंवा मित्रांसोबत भीमाशंकरला भेट देत असून पावसाळी पर्यटनाचा आनंद लुटत आहेत.
पावसात भिजत घेतलं दर्शन : मंदिर परिसरात दर्शनासाठी सकाळपासूनच भाविकांच्या रांगा लागल्या आहेत. मुसळधार पावसात छत्री किंवा रेनकोटचा आधार घेत अनेक भाविक दर्शनासाठी येत आहेत, तर काहीजण पावसात भिजतच दर्शन घेत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. "हर हर महादेव"च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला असून भाविकांमध्ये प्रचंड उत्साहाचं वातावरण आहे.
प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सतर्क : सुट्ट्यांमुळं वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळं भीमाशंकरकडं जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर काही ठिकाणी वाहतूक मंदावल्याचं दिसून आलं. भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा सतर्क असून मंदिर परिसरात तसेच वाहतूक व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि भाविकांना सुरळीत दर्शन मिळावे यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
भाविकांनी काळजीपूर्वक प्रवास करावा : दरम्यान, मुसळधार पावसामुळं डोंगराळ भागात घसरडी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं पर्यटकांनी आणि भाविकांनी काळजीपूर्वक प्रवास करावा, नदी-ओढ्यांमध्ये उतरणं टाळावं तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन करण्यात येत आहे. पावसामुळं निसर्गसौंदर्य खुलून आलं असलं तरी सुरक्षिततेला प्राधान्य देणं आवश्यक असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
भीमाशंकरचं सौंदर्य : पावसाळ्यात भीमाशंकरचं सौंदर्य अधिक खुलून येत असल्याने दरवर्षी येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक भेट देतात. यंदाही सुट्ट्यांचा योग आणि अनुकूल वातावरणामुळं भाविक व पर्यटकांचा ओघ कायम असून भीमाशंकर परिसर भक्ती, निसर्ग आणि उत्साहाच्या अनोख्या संगमाने गजबजून गेला आहे.
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