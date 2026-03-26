युद्धाची छाया शिर्डीवर; श्रीरामनवमीसाठी शिर्डीत पायी आलेल्या भक्तांची गर्दी, हॉटेल व्यवसायाकडं भाविकांची पाठ
राज्यात रामनवमी उत्साहात साजरी होत आहे. शिर्डीतील साजरी होणाऱ्या रामनवमीला विशेष महत्व आहे. यासाठी भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थिती लावत असतात. परंतू यंदा वेगळं चित्र आहे.
Published : March 26, 2026 at 2:26 PM IST
शिर्डी : शिर्डीतील श्रीरामनवमी उत्सव म्हणजे भक्ती, उत्साह आणि लाखो भाविकांची गर्दी हे नेहमीचं चित्र. मात्र, यंदा या उत्सवावर अमेरिका-इस्रायल आणि इराणयांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम पोहोचला आहे. त्यामुळं खासगी चारचाकी वाहनातून शिर्डीत रामनवमीसाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या कमी झाल्याचं चित्र दिसत आहे. परंतु, पारंपरिक पालखी सोहळ्यांसोबत येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
चारचाकी वाहनांनी येणाऱ्या भाविकांची संख्या घटली : यंदाच्या श्रीरामनवमी उत्सवात शिर्डीत एक वेगळंच चित्र समोर आलं आहे. रस्त्यांवर 'साई राम'च्या गजरात पायी चालत येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. पारंपरिक पालखी सोहळ्यांना यंदा भाविकांचा विशेष प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. मात्र, याच्या उलट चारचाकी वाहनांनी येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. स्थानिकांच्या मते ही घट तब्बल 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत आहे. या बदलामागं केवळ युद्धाची पार्श्वभूमीच नाही. तर त्यातून निर्माण झालेल्या भीतीचं वातावरणही कारणीभूत ठरत आहे. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा निर्माण होईल, अशा अफवा सोशल मीडियावर वेगानं पसरल्या. परिणामी अनेक भाविकांनी वाहनानं प्रवास करण्याचा निर्णय रद्द केला. रस्त्यात इंधन मिळणार नाही, या भीतीनं अनेकांनी शिर्डीकडं पाठ फिरवली.
उत्सव असूनही अपेक्षित गर्दी नाही : "आखाती देशातील परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसला तो शिर्डीतील हॉटेल आणि लॉजिंग व्यवसायाला. नेहमी या काळात हाऊसफुल्ल असणारी हॉटेल्स यंदा रिकामी दिसत आहेत. "यंदा बुकिंगमध्ये मोठी घट झाली आहे. उत्सव असूनही अपेक्षित गर्दी नाही. त्याचप्रमाणं स्थानिक व्यावसायिक सचिन तांबे यांनीही या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, शासनानं वारंवार स्पष्ट केलं आहे की इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहनही करण्यात आले आहे. तरीदेखील पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी होताना दिसत आहे, ही चिंतेची बाब आहे," अशी प्रतिक्रिया हॉटेल मालक प्रमोद गोंदकर यांनी दिली.
... तर कठोर कारवाई करणार : "इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही, असं शासनानं वारंवार स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन केलं आहे. तरीदेखील पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी होताना दिसत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा मुबलक साठा उपलब्ध असून वितरण व्यवस्था सुरळीत सुरू आहे. सोशल मीडिया व व्हॉट्सॲपवर इंधन तुटवड्याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसंच पॅनिक होऊन पेट्रोल पंपांवर विनाकारण गर्दी करू नये. इंधन तुटवड्याबाबत खोटे संदेश किंवा चुकीची माहिती पसरवणं हा कायद्यानं दंडनीय अपराध असून अशा कृत्यांवर पोलीस विभागाच्या समन्वयानं कठोर कारवाई करण्यात येईल," असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली.
आखाती देशातील परिस्थितीचं सावट शिर्डीच्या अर्थकारणावर : एकीकडं भक्तीचा उत्साह कायम असला. तरी दुसरीकडं अफवा आणि जागतिक तणावामुळं निर्माण झालेलं सावट शिर्डीच्या अर्थकारणावर स्पष्टपणे उमटताना दिसत आहे. पायी चालणाऱ्या भाविकांच्या वाढलेल्या गर्दीत श्रद्धेची ताकद दिसते. तर रिकाम्या हॉटेल खोल्यांतून बदलत्या काळाचं वास्तवही स्पष्ट होत आहे.
