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बॅरिकेट्स तोडून भाविकांनी बाप्पांचं केलं थेट पंचगंगा नदीत विसर्जन; महापालिकेचं 'हे' आवाहन

न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही जलस्त्रोतांत गणेश मूर्तींचं विसर्जन करता येणार नाही, असे निर्बंध कोल्हापुरात आहेत. मात्र भाविकांनी बॅरिकेट्स तोडून गणेश मूर्ती विधिवत पंचगंगा नदीत विसर्जित केल्या.

Kolhapur Ganesh Festival 2026
बाप्पांचं केलं थेट पंचगंगा नदीत विसर्जन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 3:29 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 5:24 PM IST

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कोल्हापूर : न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही जलस्त्रोतांत गणेश मूर्तींचं विसर्जन करता येणार नाही, असे निर्बंध कोल्हापुरात आहेत. मात्र भाविकांनी पंचगंगा नदी घाट परिसरात लावलेली बॅरिकेट्स तोडून गणेश मूर्ती विधिवत पंचगंगा नदीत विसर्जित केल्या. यावेळी भाविकांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये वादावादी झाली. कटरनं बॅरिकेट्स तोडून भाविकांनी नदी घाटावर प्रवेश केला. हिंदू सणांबाबतच प्रशासन निर्बंध का लादत आहे, असा सवाल करत कोल्हापूरकरांनी लाडक्या बाप्पाचं विसर्जन वाहत्या पाण्यात करावं असं आवाहन केलं आहे. तर "पर्यावरण पूरक गणपती आणि निर्माल्याचं विसर्जन शहरात लावलेल्या पर्यावरण पूरक कुंडात करावं," असं आवाहन कोल्हापूर महापालिकेच्या सहआयुक्त स्वाती दुधाने यांनी केलं.

Kolhapur Ganesh Festival 2026
भाविकांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये वादावादी (ETV Bharat)

घरगुती गणरायाला आज भावपूर्ण निरोप : पाच दिवसाच्या मुक्कामानंतर घरगुती गणरायाला आज भावपूर्ण वातावरणात निरोप दिला जात आहे. कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीत वाहत्या पाण्यातच विसर्जन करणार अशी भूमिका भाविकांनी घेतली. कोल्हापूर महापालिका प्रशासनानं पंचगंगा नदी घाटाभोवती बॅरिकेट्स लावून प्रवेश बंद केला. मात्र आक्रमक झालेल्या भाविकांनी बॅरिकेट्स तोडून आत प्रवेश केला. भाविकांनी मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी आलेल्या कोल्हापूरकरांना वाहत्या पाण्यात गणपती विसर्जन करावं असं आवाहन केलं. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर पंचगंगा नदी घाटावर एकेरी प्रवेश देण्यात आला.

बॅरिकेट्स तोडून भाविकांनी बाप्पांचं केलं थेट पंचगंगा नदीत विसर्जन; महापालिकेचं 'हे' आवाहन (ETV Bharat)

शहरात 160 ठिकाणी पर्यावरण पूरक विसर्जन : लाडक्या गणपती बाप्पाला निरोप देताना पर्यावरण पूरक गणेश विसर्जन व्हावं, यासाठी कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीनं शहरात 160 ठिकाणी पर्यावरण पूरक कुंड ठेवण्यात आले आहेत. या कुंडात पंचगंगा नदीचं पाणी सोडण्यात आलं. यामुळं पर्यावरण पूरक कुंडातच नागरिकांनी विसर्जन करावं, असं आवाहन महापालिकेच्या सहआयुक्त स्वाती दुधाने यांनी केलं. आज दिवसभर कोल्हापूर शहरासह परिसरात लाडक्या गणपती बाप्पाला निरोप दिला जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींच्या वतीनं अनेक ठिकाणी कृत्रिम विसर्जन कुंड बनवण्यात आले, यालाही नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला.

Kolhapur Ganesh Festival 2026
भाविकांनी बॅरिकेट्स तोडले (ETV Bharat)

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Last Updated : September 19, 2026 at 5:24 PM IST

TAGGED:

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बाप्पांचं पंचगंगा नदीत विसर्जन
गणेश मूर्तींचं विसर्जन
KOLHAPUR GANESH FESTIVAL 2026

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