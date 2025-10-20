नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वारात 'शाही तख्त स्नान सोहळा'; लाखो शिख भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वारा (Sachkhand Gurudwara) येथे पारंपरिक शाही तख्त स्नान सोहळ्याला (Takht Snan Program) सुरुवात झाली.
Published : October 20, 2025 at 3:51 PM IST
नांदेड : नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वारा (Sachkhand Gurudwara) येथे पारंपरिक शाही तख्त स्नान सोहळ्याला (Takht Snan Program) आजपासून सुरुवात झाली. २० ते २७ ऑक्टोबरपर्यंत हा धार्मिक उत्सव पार पडणार आहे. सकाळी गोदावरी नदीतून आणलेल्या पवित्र जलाने गुरुद्वारा आणि गुरु गोविंदसिंहजी महाराजांच्या ऐतिहासिक शस्त्रांचे स्नान करण्यात आले. या विधीत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, तेलंगाणा आदी राज्यांमधील लाखो शिख भाविकांनी सहभाग घेतला.
काय आहे महत्व? : शाही तख्त स्नानचे सचखंड गुरुद्वारा (तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब, नांदेड) येथील शाही तख्त स्नान हा शीख धर्मासाठी एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक विधी आहे. शाही तख्त स्नान हे गुरुद्वाराचे आणि त्यातील पवित्र वस्तूंचे शुद्धीकरण आणि पवित्रता दर्शवते.या विधीमध्ये गुरुद्वारातील ऐतिहासिक शस्त्रे (जे दहावे गुरु, श्री गुरु गोविंद सिंह जी आणि त्यांच्या शीखांनी वापरले होते) त्यांना पवित्र गोदावरी नदीच्या पाण्याने स्नान घालून स्वच्छ केले जाते. या शस्त्रांना शीख धर्मात मोठा आदर आणि महत्त्व आहे. शीख भाविक मोठ्या श्रद्धेने या विधीमध्ये भाग घेतात. शाही तख्त स्नान हे गुरु गोविंद सिंहजी आणि शीख पंथाच्या वारसांप्रति आदर व्यक्त करण्याचे एक माध्यम आहे.
उत्सवाचे वैशिष्ट्य : दिवाळीच्या काळात, गुरु-ता-गद्दी (गुरु गोविंद सिंह जी यांनी गुरु ग्रंथ साहिब यांना कायमस्वरूपी गुरु म्हणून घोषित केलेला दिवस) उत्सवाची सुरुवात 'शाही तख्त स्नान' ने केली जाते. या विधीमध्ये भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी होतात, गोदावरी नदीतून पाणी आणतात आणि गुरुद्वाराची व शस्त्रांची सेवा करतात, ज्यामुळं सामुदायिक एकतेची भावना वाढते. थोडक्यात, शाही तख्त स्नान हे ऐतिहासिक शस्त्रांचे आणि गुरुद्वाराच्या पवित्र स्थानाचे शुद्धीकरण दर्शवते, तसेच शीख धर्माच्या महान वारसा आणि गुरु गोविंद सिंह जी यांच्याप्रती श्रद्धा आणि आदर व्यक्त करण्याचा एक महत्त्वाचा विधी आहे.
