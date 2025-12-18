मध्यप्रदेशातील साईभक्ताकडून साईबाबांच्या चरणी 20 लाखांचा सुवर्ण मुकुट अर्पण
मध्यप्रदेशातील हरदासपूर येथील रहिवासी असलेले तेज बहादुर सिंह हे 2002 पासून सातत्यानं शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत आहेत.
Published : December 18, 2025 at 7:45 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 8:56 PM IST
शिर्डी : देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीच्या साईबाबांवर भक्तांची अढळ श्रद्धा आहे. साईबाबांच्या चरणी आपली कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भाविक विविध स्वरूपात दान अर्पण करत असतात. याच भावनेतून मध्यप्रदेश राज्यातील हरदासपूर येथील साईभक्त तेज बहादुर सिंह यांनी साईबाबांच्या चरणी तब्बल 20 लाख रुपयांचा सुवर्ण मुकुट अर्पण केला आहे.
2002 पासून येतात साईबाबांच्या दर्शनासाठी : मध्यप्रदेशातील हरदासपूर येथील रहिवासी असलेले तेज बहादुर सिंह हे 2002 पासून सातत्यानं शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत आहेत. गेल्या 24 वर्षांपासून साईबाबांवर त्यांची अढळ श्रद्धा आहे. "आयुष्यात साईबाबांकडे जे जे मागितलं, ते सर्व मला मिळालं. तब्बल 24 वर्षांनंतर साईबाबांच्या कृपेनं मला पुत्रप्राप्ती झाली. जीवनात अनेक वेळा मोठी संकटं आली. मात्र, साईबाबांनी प्रत्येकवेळी त्या संकटांतून मला बाहेर काढलं," असं तेज बहादुर सिंह यांनी सांगितलं. पूर्वी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जीवन व्यतीत करणाऱ्या तेज बहादुर सिंह यांनी आज मिळवलेलं यश, सुख-समृद्धी आणि समाधान हे सर्व साईबाबांची कृपा असल्याचं नमूद केलं आहे. "आज माझ्याकडे जे काही आहे, ते सर्व साईबाबांच्या कृपेनेच आहे. त्यामुळं साईबाबांचे काहीतरी देणं लागतं. या भावनेतूनच हा सुवर्ण मुकुट अर्पण केला आहे," असं तेज बहादुर सिंह यांनी सांगितलं.
सुवर्ण मुकुट भक्तिभावानं अर्पण : दरम्यान, साईभक्त तेज बहादुर सिंह यांनी आज साईबाबांच्या चरणी सुमारे 200 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक व नक्षीकाम असलेला सुवर्ण मुकुट भक्तिभावानं अर्पण केला. या कलात्मक सुवर्ण मुकुटाची किंमत जवळपास 20 लाख 16 हजार रुपये इतकी आहे. सुवर्ण मुकुट साईबाबांच्या चरणी अर्पण केल्यानंतर तो साईबाबा संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी, साईबाबा संस्थानच्या वतीने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे यांनी दानशूर साईभक्त तेज बहादुर सिंह यांचा सत्कार करून त्यांच्या श्रद्धेचे व योगदानाचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.
हेही वाचा :