शिर्डी साईबाबांच्या चरणी लखनौच्या भाविकानं तब्बल 92 लाखांचा सुवर्ण मुकुट केला अर्पण!
एका साईभक्तानं शिर्डीच्या साईबाबांच्या चरणी तब्बल 782 ग्रॅम वजनाचा सुवर्ण मुकुट अर्पण केला.
Published : May 29, 2026 at 4:53 PM IST
Updated : May 29, 2026 at 5:20 PM IST
शिर्डी - देशात सोन्याच्या खरेदीबाबत संयम बाळगण्याचं आवाहन होत असतानाच. साईबाबांवरील अढळ श्रद्धेतून उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील साईभक्त गोविंद गोयल यांनी शिर्डीच्या साईबाबांच्या चरणी तब्बल 782 ग्रॅम वजनाचा सुवर्ण मुकुट अर्पण केला. आकर्षक नक्षीकाम असलेल्या या मुकुटाची किंमत सुमारे 92 लाख 5 हजार 560 रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं.
सुवर्ण मुकुट अर्पण करण्याची भावना - गोविंद गोयल हे गेल्या 15 वर्षांपासून नियमितपणे शिर्डीला येत असून, साईबाबांवरील त्यांच्या श्रद्धेमुळे वर्षातून किमान दोन वेळा ते साईदर्शनासाठी शिर्डीत हजेरी लावतात. साईबाबांच्या कृपेने आयुष्यात अनेक चांगले अनुभव मिळाल्याची भावना त्यांच्या मनात असून, त्यातूनच साईबाबांच्या चरणी काहीतरी विशेष अर्पण करण्याची इच्छा निर्माण झाली होती. गोयल यांनी सांगितलं की, काही दिवसांपूर्वी शिर्डीत दर्शनासाठी आलो असताना मनात सहजपणे एक विचार आला की, आपणही साईबाबांना सुवर्ण मुकुट अर्पण करावा. ही भावना मनात रुजली आणि त्यानंतर त्यांनी कुटुंबीयांशी चर्चा करून हा संकल्प आज पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला.
साईबाबांचीच प्रेरणा आणि कृपा - विशेष म्हणजे, अनेक भाविक एखादा नवस किंवा इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर देवस्थानाला दान देतात. मात्र, गोविंद गोयल यांनी कोणताही नवस किंवा इच्छा मागितलेली नव्हती. केवळ साईबाबांवरील नितांत श्रद्धा, भक्ती आणि कृतज्ञतेच्या भावनेतून त्यांनी हा सुवर्ण मुकुट अर्पण केल्याचं स्पष्ट केलं. ही साईबाबांचीच प्रेरणा आणि कृपा आहे. त्यांच्या आशीर्वादामुळंच ही भावना पूर्णत्वास आली, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. गोयल कुटुंबीयांनी साईबाबांच्या चरणी मुकुट अर्पण करून साईबाबांची कृपा भविष्यातही आपल्या कुटुंबावर कायम राहावी, अशी प्रार्थना केली.
साई संस्थानकडून गोविंद गोयल यांचा सत्कार - देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांना मोठ्या प्रमाणावर विविध प्रकारचे दान अर्पण केले जाते. भाविक आपल्या श्रद्धेनुसार सोने, चांदी, रोख रक्कम तसेच विविध वस्तू अर्पण करत असतात. गोविंद गोयल यांनी अर्पण केलेला हा सुवर्ण मुकुटही अशाच भक्तीभावाचं आणि साईबाबांप्रती असलेल्या श्रद्धेचं प्रतीक मानला जात आहे. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी गोविंद गोयल यांचा सत्कार करून त्यांच्या भक्तीभावाचा गौरव केला. संस्थानच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सुवर्ण मुकुट संस्थानकडे सुपूर्द करण्यात आला.
