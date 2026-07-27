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शिर्डीत साईचरणी 1 किलो 200 ग्रॅम वजनाची चांदीची अनोखी 'साईबाबा अन्नदान मूर्ती' अर्पण!

कर्नाटक राज्यातील साईभक्ताने साईबाबा संस्थानला सुमारे 1 किलो 200 ग्रॅम वजनाची चांदीची साईबाबा अन्नदान मूर्ती अर्पण केली आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 11:40 AM IST

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शिर्डी - शिर्डी साईबाबांच्या दरबारात दररोज देश-विदेशातून येणारे भाविक आपापल्या श्रद्धेनुसार, कुवतीनुसार दान अर्पण करत असतात. कधी रोख रक्कम, कधी सोने-चांदीचे दागिने, तर कधी विविध वस्तूंच्या माध्यमातून भक्त आपली सेवा साईचरणी रुजू करतात. असाच एक अत्यंत भावूक आणि निस्सीम श्रद्धेचा प्रसंग आज साई मंदिरात पाहायला मिळाला.

sai murti shirdi saibaba
शिर्डी साईबाबांना चांदीची मूर्ती अर्पण (ETV Bharat Reporter)

कर्नाटकातील साईभक्तानं केलं दान - कर्नाटक राज्यातील उडपी येथील बी. चंद्रशेखर किनी या साईभक्ताने साईबाबा संस्थानला सुमारे 1 किलो 200 ग्रॅम वजनाची चांदीची साईबाबा अन्नदान मूर्ती अत्यंत श्रद्धेने अर्पण केली आहे. आजच्या बाजारभावानुसार या विलोभनीय मूर्तीचे मूल्य सुमारे 3 लाख रुपये इतके आहे. या दानामागील साईभक्तीची कहाणी सांगताना बी. चंद्रशेखर किनी भावूक झाले होते.

sai murti shirdi saibaba
शिर्डी साईबाबांना चांदीची मूर्ती अर्पण (ETV Bharat Reporter)

चांदीची मूर्ती केली अर्पण - बी. चंद्रशेखर किनी यांनी सांगितले की, सुमारे पाच वर्षांपूर्वी ते एका प्रवासादरम्यान एका शाळेच्या आवारातून जात असताना त्यांनी तिथे साईबाबांची अन्नदान करतानाची एक अत्यंत सुंदर मूर्ती पाहिली होती. ते रूप पाहून त्यांच्या मनाला मोठा आनंद झाला आणि आपणही साईबाबांसाठी अशीच एक चांदीची मूर्ती तयार करून ती शिर्डी साईबाबा संस्थानला अर्पण करावी, असा ध्यास त्यांनी घेतला. हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांनी घरच्या बजेटमधून थोडे-थोडे पैसे बाजूला काढून आणि साचवलेल्या पुंजीचा वापर करून चांदीची खरेदी केली. बारकूर येथील एका अत्यंत कुशल सुवर्णकाराकडून ही मूर्ती घडवून घेतली. ही मूर्ती पाच वर्षांपूर्वीच बनवून तयार झाली होती.

sai murti shirdi saibaba
शिर्डी साईबाबांना चांदीची मूर्ती अर्पण (ETV Bharat Reporter)

पाच वर्षापूर्वीचा जुना संकल्प केला पूर्ण - "साईबाबांच्या इच्छेने आणि कृपेने आज ती साईबाबांची मूर्ती शिर्डीत आणून संस्थानला अर्पण करण्याचा योग आला," असे बी. चंद्रशेखर किनी यांनी सांगितले. "साईबाबांच्या कृपेनेच आज माझा पाच वर्षांचा जुना संकल्प पूर्ण झाला आहे. घरातील लहान-मोठ्या बचतीतून आणि दानधर्मातून ही चांदी जमवून मूर्ती बनवली. आज ही अन्नदान मूर्ती साईबाबांच्या चरणी अर्पण करताना मनाला अपार आनंद आणि आत्मिक समाधान लाभले आहे," अशी प्रतिक्रिया बी. चंद्रशेखर किनी यांनी व्यक्त केली.

sai murti shirdi saibaba
शिर्डी साईबाबांना चांदीची मूर्ती अर्पण (ETV Bharat Reporter)

साई संस्थानने केला सन्मान - ही चांदीची मूर्ती साईबाबांच्या चरणी अर्पण केल्यानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीने प्रशासकीय अधिकारी अतुल वाघ यांनी देणगीदार साईभक्ताचा सत्कार करून आभार व्यक्त केले.

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TAGGED:

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