गरिबांचा विठ्ठल श्रीमंत होतोय, तब्बल अर्धा किलो सोन्याच्या पादुका पांडुरंग चरणी अर्पण, किंमत किती?
पांडुरंगाच्या एका निस्सीम भक्ताने पांडुरंगाच्या चरणी सोन्याच्या पादुका अर्पण केल्या आहेत. जाणून घ्या सोन्याच्या 446 ग्रॅम वजनाच्या पादुकांची किंमत.
Published : July 17, 2026 at 3:37 PM IST
पंढरपूर : सध्या राज्यभरात वारकऱ्यांना आषाढी एकादशीचे वेध लागले आहेत. अवघ्या काही दिवसांवर आषाढी एकादशी आहे. अनेक संतांच्या पालख्या पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ होत आहेत. विठ्ठलाचं रुप पाहण्यासाठी आणि कळसाचं दर्शन घेण्यासाठी वारकरी उत्सूक आहेत. महाराष्ट्रचं आराध्य दैवत अशी विठ्ठलाची ओळख आहे. तसेच तुमच्या आमच्या सर्वांच्या लाडक्या विठ्ठलाची गरिबांचा देव अशीही ख्याती आहे. गरिबांचा देव विठ्ठल श्रीमंत होत आहे. एका भक्ताने विठ्ठलाच्या चरणी जवळपास अर्धा किलो वजन असलेल्या सोन्याच्या पादुका अर्पण केल्या आहेत.
विठ्ठलाला सोन्याच्या पादुका : एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपुरात भक्तीमय वातावरण तयार झालं आहे. या आषाढी एकादशीच्या कालावधीत विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात असंख्य भक्त आणि वारकरी दर्शनासाठी येत असतात. यापैकी एका भक्ताने विठ्ठलाला 446 इतकं वजन असलेल्या सोन्याच्या पादुका दान स्वरुपात अर्पण केल्या आहेत. या दान करण्यात आलेल्या सोन्याच्या पादुकांची अंदाजे किंमत ही 56 लाख 59 हजार रुपये इतकी आहे. सोन्याच्या पादुका अर्पण करणाऱ्या या भक्ताने स्वत:चं नाव गुप्त ठेवण्याबाबत सांगितलं आहे.
स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था : विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात सोने, चांदी या सारख्या मौल्यवान वस्तू दान करण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कक्षामध्ये दान म्हणून देण्यात येणाऱ्या मौल्यवान वस्तूंची तपासणी, शुद्धता पडताळणी, वजन आणि नोंदणी केली जाते. तसेच या मौल्यवान वस्तुंचा स्वीकार करण्यासाठी 2 सराफ तसेच अनुभवी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मंदिर समितीच्या व्यवस्थापकांचं आवाहन काय? : विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीकडे ज्या भाविकांना सोने, चांदी यासारख्या मौल्यवान वस्तू दान करायच्या आहेत त्यांनी, मंदिर समितीच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच अधिकृत पावतीसह दान करावं, असं आवाहन मंदिर समितीचे व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम यांनी केलंय.
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