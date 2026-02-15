महाशिवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला ऊसतोड मजुराच्या मुलाचं साईचरणी मोठं दान, 8 लाखांचा सोन्याचा हार अर्पण
ऊसतोड मजुराच्या मुलानं शिर्डी साईबाबा यांच्या चरणी सोन्याचा हार अर्पण केला आहे. या हाराची किंमत 8 लाख 42 हजार 520 रुपये असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Published : February 15, 2026 at 9:53 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : ऊसतोड मजुराच्या मुलानं शनिवारी (14 फेब्रुवारी) शिर्डी साईबाबा यांच्या चरणी 59 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम केलेला सोन्याचा हार अर्पण केला आहे. साईभक्त धनराज रावसाहेब मुंडे यांनी कुटुंबासह शिर्डी इथं जाऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं आणि हार अर्पण केला. या हाराची किंमत सुमारे 8 लाख 42 हजार 520 रुपये असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
साईबाबांमुळे आयुष्यात आमूलाग्र बदल झाला- मुंडे : बीड जिल्ह्यातील कोठारबन येथील धनराज मुंडे आणि त्यांचे वडील रावसाहेब मुंडे हे अनेक वर्षे ऊसतोड मजूर म्हणून कष्टाचं जीवन जगत होते. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढताना त्यांना इतरांच्या शेतात ऊस तोडणीसाठी जावं लागायचं. मात्र शिर्डीच्या साईबाबांवर नितांत श्रद्धा आणि जिद्दीच्या जोरावर गेल्या 7 वर्षांत त्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल झाला. आज धनराज मुंडे हे गावात स्वतःचं हॉटेल चालवत असून कॉन्ट्रॅक्टर म्हणूनही यशस्वीपणे कार्यरत आहेत.
"पूर्वी लोकांच्या शेतात ऊसतोड मजूर म्हणून काम करत होतो. आज साईबाबांना सोन्याचा हार अर्पण करण्याइतका सक्षम झालो. ही सर्व साईबाबांची कृपा आहे," असं भावनिक होत धनराज मुंडे यांनी सांगितलं.
ते अनेक वर्षांपासून नियमितपणे शिर्डीत येऊन साईबाबांचं दर्शन घेत आहेत. 'दरवेळी शिर्डीत येऊन आपल्या अडचणी बाबांसमोर मांडत होतो आणि त्यांनी आमचं दुःख दूर केलं,' असंही मुंडे यांनी नमूद केलं.
'साईबाबांना महादेवाच्या रुपात पाहतो' : महाशिवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला अर्पण केलेला हा हार विशेष नक्षीकामानं सजलेला असून त्यावर 'ॐ' कोरलेलं आहे. शिर्डी साईबाबा यांना देवाधिदेव महादेवांच्या रूपात पाहत असल्याची भावना धनराज मुंडे यांनी व्यक्त केली. शनिवारच्या साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीनंतर संस्थानच्या वतीनं हा हार साईबाबांना परिधान करण्यात आला. त्या क्षणी समाधानाने डोळे पाणावल्याचंही धनराज मुंडे यांनी सांगितलं. त्यानंतर मुंडे कुटुंबीयांनी हा हार संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडे सुपूर्द केला.
साई संस्थानच्या वतीने मुंडे कुटुंबीयांचा सत्कार : साई संस्थानच्या वतीने साईबाबांची मूर्ती आणि शॉल देऊन मुंडे कुटुंबीयांचा सत्कार करण्यात आला. 'माझ्याकडे आज जे काही आहे ते सर्व साईबाबांच्या कृपेनंच आहे. त्यांनी आमचं कष्ट दूर केलं. गेल्या काही दिवसांपासून साईबाबांना काहीतरी अर्पण करण्याची मनापासून इच्छा होती आणि आज सोन्याचा हार अर्पण करून ती पूर्ण झाली,' असं धनराज मुंडे यांनी सांगितलं. ऊसतोड मजुराच्या घरातून सुरू झालेला मुंडे कुटुंबाचा हा प्रवास आज यश आणि समाधानाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.
