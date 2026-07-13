प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्यात बुडालेल्या दोन पर्यटकांचे मृतदेह सापडले, नांदेड आणि हिंगोलीचे रहिवासी
प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्यात बुडालेल्या दोन पर्यटकांचा अखेर दुर्दैवी अंत झाला आहे. बुडालेल्या दोघांचे मृतदेह शोधण्यात बचाव पथकाला यश आले आहे.
Published : July 13, 2026 at 5:08 PM IST
रायगड - जिल्ह्यातील प्रसिद्ध देवकुंड धबधब्यात बुडालेल्या दोन पर्यटकांचा अखेर दुर्दैवी अंत झाला आहे. रविवारी दुपारी मौजमजा करत असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडालेल्या दोघांचे मृतदेह शोधण्यात बचाव पथकाला यश आले आहे. गोपाळ राठोड (रा. नांदेड) आणि विष्णू डोक (रा. हिंगोली) अशी मृत पर्यटकांची नावे असून, सह्यांद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेच्या रेस्क्यू पथकाने अथक शोधमोहीम राबवत दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील धबधबे, नद्या आणि नाल्यांमध्ये पावसाळी पर्यटनाला प्रशासनाने स्पष्ट बंदी घातलेली असताना हे पर्यटक देवकुंडपर्यंत पोहोचलेच कसे, हा आता मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील देवकुंड धबधबा हा पावसाळ्यात हजारो पर्यटकांचे आकर्षण ठरतो. मात्र, याच पर्यटनस्थळी रविवारी एक दुर्दैवी घटना घडली. नांदेड येथील गोपाळ राठोड आणि हिंगोली येथील विष्णू डोक हे आपल्या मित्रांसोबत देवकुंड येथे फिरण्यासाठी आले होते. धबधब्यात उतरून मौजमजा करत असताना अचानक पाण्याचा खोलीचा आणि प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने दोघेही पाण्यात बुडाले.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि सह्यांद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेच्या रेस्क्यू टीमने तातडीने शोधमोहीम सुरू केली. मुसळधार पाऊस, वेगवान प्रवाह आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे बचावकार्यात अनेक अडचणी येत होत्या. मात्र, सलग प्रयत्नांनंतर शोध पथकाला दोघांचेही मृतदेह शोधण्यात यश आले. त्यानंतर मृतदेह बाहेर काढून पुढील प्रक्रिया करण्यात आली. या दुर्घटनेमुळे मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने धबधबे, नद्या, ओढे आणि धोकादायक पर्यटनस्थळांवर जाण्यास स्पष्ट बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत पर्यटक देवकुंडपर्यंत पोहोचले कसे? प्रवेशबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली होती का? संबंधित यंत्रणांकडून पुरेशी तपासणी झाली होती का? असे अनेक प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित होत आहेत.
प्रशासन वारंवार आवाहन करूनही अनेक पर्यटक जीव धोक्यात घालून पावसाळी पर्यटनाचा मोह आवरत नसल्याचे पुन्हा एकदा या दुर्घटनेतून समोर आले आहे. त्यामुळे अशा पर्यटनस्थळांवर अधिक कडक नियंत्रण, प्रवेशबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
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