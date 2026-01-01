ETV Bharat / state

नवीन वर्षात चिखलदरातील देवी पॉईंटच्या विकासाला गती; अंबादेवी संस्थानला जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर अंबादेवी संस्थानला 35 वर्षानंतर देवी पॉइंट परिसरातील तीन एकर आणि आठ आर मिळणार आहे. त्यामुळे देवस्थानला जमिनीचा विकास करणं शक्य होणार आहे.

Devi Point in Chikhaldara
देवी पॉईंटची जमीन अंबादेवी संस्थानला देण्यास मान्यता (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 1, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
अमरावती - मेळघाटातील प्रसिद्ध धार्मिक आणि पर्यटनस्थळ असलेल्या चिखलदऱ्यातील देवी पॉईंटच्या विकासाला अखेर चालना मिळाली आहे. अमरावतीच्या श्री अंबादेवी मंदिर संस्थानला चिखलदरा येथील तीन एकर आणि आठ आर जमीन विनामूल्य देण्यास वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत चिखलदरा येथे पर्यटन विकासाला देवी पॉईंटच्या माध्यमातून नवीन वर्षात नवी झळाळी लाभेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.



35 वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश- चिखलदरा येथील देवी पॉइंट हे ठिकाण संपूर्ण मेळघाटातील आदिवासी बांधवांचं शेकडो वर्षापासून महत्त्वाचा धार्मिक ठिकाण आहे. 1991 मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी देवी पॉईंटच्या मंदिर व्यवस्थापनाची जबाबदारी अमरावती येथील श्री अंबादेवी संस्थानकडे सोपवली होती. तेव्हापासून अर्थात 35 वर्षांपासून अंबादेवी संस्थाननं या शक्तिपीठाची देखभाल केली. गतवर्षभरात संस्थांना शासनाकडे मंदिराच्या विकासाकरिता मंदिर परिसरात असणारी जमीन अंबादेवी संस्थानला मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला. अखेर मंत्रिमंडळानं 31 डिसेंबरला देवी पॉइंट परिसरातील तीन एकर आणि आठ आर जमीन श्री अंबादेवी संस्थानला देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे आमच्यासाठी अतिशय आनंदाचा आणि नव्या वर्षात संस्थेच्या कामासाठी नवा जोश देणारा असल्याची भावना श्री अंबादेवी संस्थानचे सचिव डॉ. जयंत पांढरीकर यांनी व्यक्त केली.

Devi Point in Chikhaldara
देवी पॉईंटची जमीन अंबादेवी संस्थानला देण्यास मान्यता (Source- ETV Bharat Reporter)



पर्यटन विकास महामंडळाकडे होती जमीन- पन्नास वर्षांपूर्वीपर्यंत वनविभागाच्या ताब्यात असणारी ही जमीन 1975 पासून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे होती. पर्यटकांसाठी या जमिनीवर सुविधा उपलब्ध करणं, असा या जमिनीचा उद्देश होता. मात्र, गेली अनेक दशक ही जमीन वापराविना पडून होती. दरम्यान देवी पॉईंट आणि वैराग देवी संस्थानच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी श्री अंबादेवी संस्थान 35 वर्षांपासून सांभाळत असतानादेखील या जमिनीचे कागदपत्र संस्थानच्या नावानं नव्हते. मात्र, शासनाच्या निर्णयामुळे देवी पॉइंट परिसरातील तीन एकर आठ आर जमिनीवर श्री अंबादेवी संस्थानचा रीतसर हक्क निर्माण झालाय, असं डॉ. जयंत पांढरीकर यांनी सांगितलं.

Devi Point in Chikhaldara
देवी पॉईंटची जमीन अंबादेवी संस्थानला देण्यास मान्यता (Source- ETV Bharat Reporter)



धार्मिक पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीचा संकल्प - ही जमीन भोगवटदार वर्ग दोन म्हणून श्री अंबादेवी संस्थानला देण्यात येणार आहे. तिचा वापर केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. देवी पॉईंट हे मेळघाटातील आदिवासी बांधवांचे ग्रामदैवत असून चैत्र आणि अश्विन नवरात्रात येथे मोठी यात्रा भरते. या पार्श्वभूमीवर श्री अंबादेवी संस्थानचा विकास भाविकांसाठी सुविधा तसेच स्थानिकांना रोजगार निर्मिती करणारे उपक्रम राबविण्याचा संकल्प आहे, अशी माहिती अंबादेवी संस्थानच्या सचिवांनी दिली.


पालकमंत्र्यांनी दिला होता शब्द - देवी पॉइंट परिसरात असणारी ही जमीन श्री अंबादेवी संस्थेला मिळावी, यासाठी राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे यांच्या माध्यमातून वारंवार पाठपुरावा केला जात होता. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी श्री अंबादेवी संस्थानची मागणी नक्कीच पूर्ण केली जाईल, असा शब्द दिला होता. विशेष म्हणजे हा शब्द पूर्ण झाल्यावरच आपण मंदिरात येऊ, असं पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं, अशी आठवण डॉ. जयंत पांढरीकर यांनी सांगितली. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी यांनीदेखील ही जमीन श्री अंबादेवी संस्थेला मिळावी, यासाठी मोलाचं सहकार्य केलं असं पांढरीकर यांनी सांगितलं.

Devi Point in Chikhaldara
देवी पॉईंटची जमीन अंबादेवी संस्थानला देण्यास मान्यता (Source- ETV Bharat Reporter)
असं आहे मंदिराचं वैशिष्ट्य - उंच कपारीत पांडवांनी देवीची स्थापना केल्याची मान्यता आहे. बारा वर्षाच्या अज्ञातवासात असताना पांडव सातपुडा पर्वतरांगेतील विराट राजाच्या राज्यात होते, असं मानलं जातं. त्या काळात जंगल परिसरात आपली आराध्य दैवत असावी, या हेतून पांडवांनी या कपारी देवीची स्थापना केली, अशी स्थानिक आख्यायिका आहे. या कपारी देवीची पूजा दोन स्वरूपात केली जाते. एक म्हणजे दगड रचून केलेल्या रुपाची आणि दुसरी म्हणजे सुबकमुर्तीच्या रुपातील देवीची पूजा असते. अश्विन आणि चैत्र नवरात्र उत्सवात या ठिकाणी मेळघाटातील आदिवासी बांधव मोठ्या श्रद्धेनं देवीच्या दर्शनाला येतात.
  • देवीच्या कपारीत पाण्याची धार -देवी पॉइंट येथील पाडाच्या कपाळीत असलेल्या गुफेच्या समोर सतत पाण्याचे थेंब टपकत असतात. काही ठिकाणी पाण्याची मोठी धार कपारीतून झिरपते. या ठिकाणावरून चंद्रभागा चंद्रभागा नदीचा उगम होतो.

