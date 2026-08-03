'माझा पुतण्या देवेंद्र आज ना उद्या भारताचा पंतप्रधान होईल'- बाळासाहेब फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे काका बाळासाहेब फडणवीस यांनी पुतण्या म्हणजे देवेंद्र हे देशाचे पंतप्रधान होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. ते पुस्तक प्रकाशन समारंभात बोलत होते.
Published : August 3, 2026 at 7:28 AM IST
पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीला जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली असताना मुख्यमंत्र्यांनी आपण महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. असे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे काका बाळासाहेब फडणवीस यांनी देवेंद्र यांनी भविष्यात देशाचे पंतप्रधान व्हावे, ही माझी मनापासून इच्छा असल्याचं सांगितलं. ते पुण्यातील एका कार्यक्रमात रविवारी बोलत होते.
ईश्वरी प्रकाशनतर्फे प्रकाशित 'देवभाऊ' या पुस्तकाच प्रकाशन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या पुस्तकाचे लेखक संतोष गाजरे असून कार्यक्रमाला भाजपाचे सरचिटणीस राजेश पांडे, महाराष्ट्र बँकेचे संचालक प्रसेनजित फडणवीस यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे बाळासाहेब फडणवीस म्हणाले," एखादे गोष्ट ठरविले की देवेंद्र काम करतात. त्यांचा अभ्यास अलौकिक आहे. महाविद्यालयात शिकत असताना वादविवाद स्पर्धेत कायम यश मिळायचे. वयाच्या 21 वर्षी नगरसेवक झाले. काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांचा पराभव करून आमदार झाले. आम्हाला वाटत नव्हते, मुख्यमंत्री होईल. जन्मपत्रिका पाहिल्यानंतर घराण्याचे नाव रोशन कमी होईल, असे कळाले. मात्र, चंद्रबळ कमी आहे. त्यासाठी प्रयत्न केले. नागपूरच्या निष्णात वकिलाकडे प्रॅक्टिस करत होते. जनसंघात गेल्यानंतर बदल झाला. इतक्या लहान वयात इतिहासात कोणी मुख्यमंत्री झाले असेल, वाटत नाही. घरात आल्यानंतर त्यांच्या खोड्या सुरू असतात. घरात कधीही राजकारणाच्या गप्पा नसतात".
चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचं केलं कौतुक- यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की" महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे व्यक्तिमत्त्व हे केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नाही. अभ्यास, संवेदनशीलता, निर्णयक्षमता आणि माणुसकी यांचा दुर्मीळ संगम आहे. कुशल संघटक, प्रभावी राज्यकर्ता, अभ्यासू वाचक, विपुल लेखन करणारा लेखक, जिवाभावाचा मित्र आणि कुटुंबवत्सल व्यक्ती अशी त्यांची बहुआयामी ओळख आहे. सहकाऱ्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या आयुष्यातील छोट्यातील छोट्या घटनांचीही आठवण ठेवून योग्य वेळी अभिनंदन किंवा सांत्वन करणारा त्यांचा स्वभाव आहे. हा स्वभाव त्यांच्या संवेदनशीलतेची साक्ष देतो. कोल्हापूर विमानतळासाठी 60 कोटी रुपयांच्या मंजुरीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीनं स्वाक्षरी केल्यामुळे केंद्राकडून 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. जलयुक्त शिवार, रखडलेले सिंचन प्रकल्प, शेततळी, पाणलोट विकास, 'मिसिंग लिंक', अटल सेतू आणि पूरनियंत्रण यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमागे त्यांची दूरदृष्टी आहे. 2017 मधील शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय त्यांनी एका रात्रीत घेत पहाटे चार वाजता जाहीर केला. मराठा आरक्षणासाठी कायद्याचा सखोल अभ्यास करून तो न्यायालयात टिकेल अशी भक्कम तयारीही त्यांनी केली".
मुख्यमंत्री दिल्लीत जाणार असल्याची होती चर्चा- पेपरफुटी प्रकरणातनंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीला जाणार असल्याची चर्चा होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी खुद्द स्पष्टीकरण देत मी मुंबईतच आणि महाराष्ट्रातच राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीदेखील देवेंद्र हे महाराष्ट्रातच राहणार आहेत. त्यांना दिल्लीला जाऊ देणार नाही, असे म्हटले होते.
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