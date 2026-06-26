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'केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आणि कल्पनेपलीकडील घटना'-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली.

Devendra Fadnavis Vishal Agrawal
डावीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उजवीकडे विशाल अग्रवाल (Source- ETV Bharat Reporetr)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 2:17 PM IST

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पुणे - केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात महत्त्वाचे अपडेट आहे. केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी आज पुण्यात देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. ते म्हणाले, "मी आरोपीला किमान फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीनं (fast-track) केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी मला आश्वासन दिलं आहे. या प्रकरणासाठी एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली आहे, असे मला सांगण्यात आलं आहे. "

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ही अत्यंत धक्कादायक आणि कल्पनेपलीकडील घटना आहे. आपल्याला समाज म्हणून, गांभीर्यानं विचार करण्यास भाग पाडणारी गंभीर घटना आहे. सुशिक्षित आणि सुस्थितीत असलेल्या कुटुंबांमधील मुलांमध्ये अशी द्वेषपूर्ण आणि नाशकारी विचारसरणी का निर्माण होते? या मानसिकतेमागे काय कारणे आहेत? आपल्याला यावर सखोल विचार करण्याची गरज आहे. वास्तविक, या प्रकरणाकडे केवळ एक गुन्हा म्हणून पाहू नये, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही पाहिलं पाहिजे. मुलांमध्ये इतक्या लहान वयात असे क्रूर आणि सूडबुद्धीचे विचार निर्माण होऊ नयेत. यासाठी कशा प्रकारचे वातावरण आणि व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे, याचा समाजानं विचार केला पाहिजे. ही घटना खरोखरच अत्यंत धक्कादायक आहे."

आम्ही त्यांना (सिया गोयलच्या कुटुंबाला) स्पष्टपणं सांगितलं होतं की केतन डोक्यावर विगचा एक छोटासा भाग (पॅच) वापरतो. एखाद्याची हत्या करण्यासाठी हे काही कारण असू शकते का? माझ्या माहितीनुसार, सियाला ट्रेकला जायचं होते-केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल

सियानं लग्नाबाबत नाराजी व्यक्त केली नाही- आरोपी सिया गोयलचे वडील प्रवीण गोयल म्हणाले, "ही अत्यंत दुःखद घटना घडली आहे. आम्हाला अजूनही यावर विश्वास बसत नाही. त्यांनी आपला मुलगा गमावला आहे. तो मुलगा आमचाही होता. आम्ही त्याच्यावर खूप प्रेम करायचो. माझा त्याच्याशी जिव्हाळा निर्माण झाला होतो. तो आम्हाला स्वतःच्या मुलासारखाच वाटायचा. आज आम्ही एका प्रेमळ, होतकरू आणि चांगल्या मुलाला गमावलं आहे. आम्हाला याचं अतीव दुःख झालं आहे. यापेक्षा दुःखद गोष्ट दुसरी कोणतीही असू शकत नाही. तिच्या भविष्यासाठी आम्ही खूप चांगली स्वप्ने पाहिली होती. उदयपूरमध्ये लग्न होणार होते. सियानं लग्नाबाबत कधीही आपली नाराजी व्यक्त केली नाही. विवाह जमल्यापासून ती नेहमीच आनंदी होती. ती नेहमी केतनबद्दल बोलायची. जर त्यांनी (केतनच्या पालकांनी) काहीतरी अयोग्य घडत असल्याची कल्पना दिली असती तर आम्ही त्यांच्याशी नक्कीच चर्चा केली असती."

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TAGGED:

PUNE FORT MUDER
KETAN AGRAWAL PUNE LOHAGAD CASE
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण
PRAVIN GOYAL ON AGRWAL DEATH
PUNE LOHAGAD CASE

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