डॉक्टर तरुणीनं राजकीय दबावातून आत्महत्या केल्याचे दावे मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळले; माजी खासदारांना दिली 'क्लीन चिट'

राजकीय दबावातून डॉक्टर तरूणीने आत्महत्या केल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यानी फेटाळला. विविध विकासकामांच्या उद्घाटन आणि लोकार्पणासाठी फलटण दौऱ्यावर आल्यावर त्यांनी माजी खासदारांनी 'क्लीन चिट' दिली.

Devendra Fadnavis news
संग्रहित- देवेंद्र फडणवीस (Source- IANS)
ETV Bharat Marathi Team

October 26, 2025

October 26, 2025

सातारा - परवा एक दुर्दैवी घटना घडली. आमच्या एका भगिनीनं आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी तिनं त्यामागील कारणदेखील हातावर लिहून ठेवलं. या भगिनीला न्याय दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच ही घटना राजकीय दबावातून झाली असल्याची थोडी जरी शंका असती तरी मी हा कार्यक्रम रद्द केला असता, असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी आत्महत्या प्रकरणात आरोप झालेल्या माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांना 'क्लीन चिट' दिली.

टाळूवरचं लोणी खाऊ देणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी विविध विकासकामांच्या भुमीपूजन आणि लोकार्पण कार्यक्रमासाठी फलटण दौऱ्यावर आले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याचं आणि रणजितसिंह निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील यांचं नाव घुसवण्याचा प्रयत्न होतो. आम्ही कधीही निंदनीय घटनेचं राजकारण करत नाही. जर कोणी मृताच्या टोळ्यावरचं लोणी खायचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही त्याचा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही.

स्वप्न दाखवून दुसरीकडे पाणी देण्याचा डाव होता - गेली अनेक वर्षे निरा-देवधरचे स्वप्न दाखवून ते पाणी दुसरीकडे देण्याचा डाव होता, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला. ते पुढे म्हणाले, निरा-देवधरसाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी खूप प्रयत्न केले. मीदेखील या भागाला दुष्काळमुक्त करणार असल्याचा शब्द दिला होता. आता माण-खटाव आणि फलटण भागात दुष्काळ शोधावा लागतोय. प्रगत पश्चिम महाराष्ट्राच्या नावाखाली काही लोकांनी प्रगती स्वतःकडे ओढली. काही लोकांना कोरडे ठेवण्याचं राजकारण केलं.

जिंदगी की असली उडान बाकी है!- जिंदगी की असली उडान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तेहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है!! अशी शेरोशायरी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांना भविष्यातील विकासासाठी साथ देणार असल्याचं सांगितलं.

भुमीपूजन आणि लोकार्पण ऑनलाईन उरकलं - फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येमुळं राज्यातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फलटण दौऱ्यावर आले आहेत. यावेळी त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या ठिकाणी न जाता व्यासपीठावरून विविध विकासकामांचं ऑनलाईन भुमीपूजन आणि लोकार्पण उरकलं. त्यामध्ये फलटण शहर पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाचादेखील समावेश आहे.

विरोधक मृताच्या टाळूवरचं लोणी खातात- फलटणचे आमदार सचिन कांबळे-पाटील म्हणाले, फलटणमध्ये घडलेल्या घटनेनं मनाला खूप वेदना झाल्या आहेत. महिला डॉक्टरनं आत्महत्या करण्याचं कारण आपल्या हातावर लिहून ठेवलं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपींना दोन दिवसात जेरबंद करून आपला वचक दाखवून दिला. या प्रकरणाशी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर अथवा माझा कसलाही संबंध नसताना जाणूनबुजून विरोधक यामध्ये राजकारण करत आहेत. विरोधकांची ही कृती म्हणजे मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखाच प्रकार आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

  • माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी आपल्या भाषणात विरोधकांवर शरसंधान साधलं. कई लोग समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमिया निकालने में लगे हुए हैं! जिनकी अपनी लगोटियाँ तक फटी हुई हैं, वो हम पर किचड उछालने में लगे हुए हैं!! अशी शेरोशायरी करत त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.

    जहागिरी गेली पण फुगेरी गेली नाही - आमच्या फलटणमधली जहागिरी गेली. पण फुगेरी अजून गेलेली नाही, अशा शब्दात माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी नाव न घेता विधान परिषदेचे माजी सभापती आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांना टोला लगावला. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा रद्द व्हावा, म्हणून विरोधकांनी डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येशी आमचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपदेखील त्यांनी केला.

October 26, 2025

देवेंद्र फडणवीस सातारा दौरा
