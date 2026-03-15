'विनाकारण मुंबई महापौरांना टार्गेट केले जात असून अशा प्रकारे टार्गेट करणं योग्य नाही'- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या कारवर अंबर दिवा दिसून आल्यानं त्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : March 15, 2026 at 3:35 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर): "मुंबई महापौरांच्या गाडीवर लाल दिवा (अंबर दिवा) नव्हता. तो त्यांच्या गाडीच्या बोनटवर होता. यात महापौरांचा काहीही दोष नाही. राज्यात कोणीही लाल दिवे वापरू नयेत", असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. "विनाकारण महापौरांना टार्गेट केले जात असून अशा प्रकारे टार्गेट करणे योग्य नाही", असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
राहुरी कृषी विद्यापीठात आज 39 वा दीक्षांत सभारंभ कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही मानद पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री दत्ता भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सभापती राम शिंदे उपस्थित राहिले.
कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "बारामती आणि राहुरी या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर दोन्ही जागा बिनविरोध व्हाव्यात, असा आमचा प्रयत्न राहील. निर्णय सर्वांनी मिळून घ्यावा, असा आमचा प्रयत्न असेल. आमच्यावर निवडणुक लादली गेली तर ती लढविण्यास आमची तयारीदेखील आहे"असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
गॅस आणि इंधन तुटवड्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की," केंद्र सरकारच्या निर्देशांप्रमाणे नागरिकांनी वागले पाहिजे. काही राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण करत आहे. त्यामुळे पॅनिक सिच्युएशन होऊन चांगली असलेली परिस्थिती खराब होण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. लोकांच्या मनात अशा प्रकारची भीती निर्माण झाली तर लोक साठवणूक करतील. त्यामुळे लोकांच्या मनातील भीती काढून टाकणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकार आपल्यासाठी सर्व गोष्टी पाहत आहे, यावर सर्वांनी विश्वास ठेवावा", असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
राज्यात गॅस सिलेंडर पुरवठ्याची काय आहे स्थिती? व्यावसायिक ठिकाणी वापरण्यात येणाऱ्या गॅस सिलेंडरचा पुरवठा मर्यादित होत असल्यानं अनेक ठिकाणी हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांकडून चूल, इंडक्शनचा वापर होत आहे. तर घरगुती गॅस सिलेंडरची बुकिंग केल्यानंतर 25 दिवसांनी सिलेंडर मिळू शकणार आहे. गॅस टंचाईच्या काळात जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केल्यानं गॅस सिलेंडरचा साठा करणाऱ्यांवर कायदेशीर करण्यात येत आहे.
