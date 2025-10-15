नक्षलवादाच्या शेवटाची सुरुवात महाराष्ट्रातून सुरू; लवकरच छत्तीसगड, तेलंगाणामधून नक्षलवादाचं . . .: भूपतीच्या आत्मसमर्पणावेळी देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान
नक्षलवादी नेता वेणूगोपाल राव उर्फ भूपती यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर 60 सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण केलं. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातून नक्षलवाद हद्दपार होत असल्याचं सांगितलं.
Published : October 15, 2025 at 12:54 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 3:30 PM IST
गडचिरोली : नक्षलवादी चळवळीचा टॉपचा नेता, पॉलीट ब्युरोचा सदस्य वेणूगोपाल राव उर्फ भूपती यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर 60 सहकाऱ्यांसह आज आत्मसमर्पण केलं. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांचं समाजाच्या मुख्य धारेत आल्याबद्दल स्वागत केलं. यावेळी बोलताना त्यांनी त्यांनी, "खरं तर वर्षाच्या पहिल्या दिवशी एक जानेवारीला तारक्कानं आत्मसमर्पण केलं, ती घटना महत्वाची होती. त्यातून आजचं बिजारोपण झालं. मात्र महाराष्ट्रातून नक्षलवाद हद्दपार होत आहे. त्याची सुरुवात गडचिरोली जिल्ह्यातून झाली. आता कंपनी दहाचे बोटावर मोजण्याइतके नक्षलवादी इथं आहेत, त्यांनीही आत्मसमर्पण करावं, अन्यथा कारवाईला सामोरं जावं लागेल. भूपती याच्या आत्मसमर्पणानंतर छत्तीसगड आणि तेलंगाणातील टॉपचे नक्षलवादी आत्मसमर्पण करण्याची तयारी करत आहेत," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
टॉपचा नक्षलवादी नेता भूपती याचं आत्मसमर्पण : नक्षलवादी चळवळीचा ब्रेन अशी वाणिज्य पदवीधर असलेल्या भूपतीची ओळख होती. महाराष्ट्र, तेलंगाणा आणि छत्तीसगड राज्यातील नक्षल चळवळीवर भूपतीचा मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूपती याच्या आत्मसमर्पणाला नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा असल्याचं स्पष्ट केलं. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "भूपती याचं आत्मसमर्पण हे पोलीस दलाचं मोठं यश आहे. याचं कारण असं की, पॉलिट ब्युरो मेंबर, अहेरी, सिरोंचा इथं नवीन दलमची सुरुवात करणारे, त्याला बौद्धिक देणारे भूपती आणि त्यांचे बंधू होते. पेरिमेली दलम, चामोर्शी, टीपागड दलम, तेलंगाणाचा भाग, महाराष्ट्र, छत्तीसगच्या भागात नक्षल चळवळीचा मोठा लढा त्यांनी उभा केला. मागील दहा वर्षात पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात विकास शेवटच्या व्यक्तीकडं पोहोचला पाहिजे, शस्त्र सोडून मुख्य व्यवस्थेत यायचं अन्यथा कारवाईला सामोरं जायचं ही नीती कामी आली. त्यामुळे अनेक नक्षलवादी चळवळ सोडून मुख्य धारेत सहभागी झालेत."
छत्तीसगड, तेलंगाणातील केडर आत्मसमर्पणाच्या तयारीत : "मागील वर्षात अमित शाह यांनी नक्षलवादाला हद्दपार करण्यासाठी स्ट्रॅटेजी केली. देशातून माओवादाचं उच्चाटन होत आहे. भूपतीसारख्या सुशिक्षित, आयडॉलॉजी असलेल्या नेत्यानं सरेंडर करणं, ही देशातील मोठी गोष्ट आहे. भूपतीच्या आत्मसमर्पणामुळे छत्तीसगड आणि तेलंगाणा केडरही आत्मसमर्पण करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे लवकरच देशभरातून नक्षलवादाचं उच्चाटन होईल. त्याची सुरुवात महाराष्ट्र आणि त्यातही गडचिरोलीतून झाली. महाराष्ट्रात सी 60 पोलिसांनी धाडसी कारवाया करुन नक्षलवाद्यांना जेरीस आणलं. पोलिसांच्या जोरदार अभियानामुळेच तेलतुंबडेंसारख्या वरिष्ठ केडर असलेल्या नेत्याला नेस्तनाबूत केलं. भरती बंद करुन जंगलात नक्षलवाद्यांना जेरबंद करण्याचं काम केलं. त्यामुळेच मोहिमेला ओहोटी लागली. पोलीस दलाचं यासाठी विशेष अभिनंदन करतो. शिरीश जैन, संदीप पाटील, शेरिंग दोरजे, अंकित गोयल, यांनी मोठी लिडरशिप पोलिसांना दिली," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
हेही वाचा :