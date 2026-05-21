'कर्जवाटप करताना शेतकऱ्यांकडून ‘सिबिल स्कोअर’ची सक्ती करू नये'- मुख्यमंत्र्यांचे बँकांना निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीनंतर कर्जमाफी, कर्जवाटप आणि खत पुरवठाबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिलेत.
Published : May 21, 2026 at 6:37 PM IST
मुंबई- येत्या 30 जूनपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी तशी कोणतीही घोषणा केली नाही. तरीही कर्जमाफीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत देत त्यांनी ही घोषणा नेमकी कधी होणार, याबाबतची संभाव्य तारीख स्पष्ट केली आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री? - “आपण 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी करत आहोत. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी जास्तीत जास्त शेतकरी पात्र ठरतील. बहुतांश शेतकरी जूनच्या शेवटी कर्ज घेत असतात. त्यामुळे यंदा अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर “बँकांना आम्ही सूचना दिल्या आहेत की, सरकारकडून अंतिम यादी मंजूर झाल्यानंतर निधी जमा होण्यास विलंब झाला तरी पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावं. कारण, सरकारचे पैसे बँकांना मिळणारच आहेत. विलंब झाल्यास त्यावरील व्याजही दिलं जाईल,” असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच, “जे थकित कर्जदार आहेत, त्यांची कर्जं आम्ही माफ करणार आहोत,” अशी सरकारची भूमिका त्यांनी मांडली.
- राज्य सरकारनं काही दिवसांपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, अंमलबजावणीची स्पष्ट तारीख जाहीर न झाल्यानं शेतकरी आणि बँकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. विरोधकांकडूनही सरकारवर टीका होत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी पूर्ण करण्याची घोषणा केली.
- शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची’ सक्ती न करण्याचे बँकांना निर्देश - राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँकांकडून सुमारे 67 टक्के कृषी कर्जवाटप केले जाते. तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा 26 टक्के आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कृषी कर्जवाटपाचे 80 टक्के उद्दिष्टही पूर्ण होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित बँकांना लक्ष्यपूर्तीचे निर्देश दिले.
कर्जवाटप करताना शेतकऱ्यांकडून ‘सिबिल स्कोअर’ची सक्ती करू नये किंवा कोणतीही अडचण निर्माण करू नये, असे निर्देशही देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्जमाफीसंदर्भात सर्व बँकांशी चर्चा झाली आहे. आवश्यक माहिती कोणत्या स्वरूपात सादर करायची, याबाबतही नियोजन करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केले.
राज्यात 88 टक्के पावसाचा अंदाज यंदा ‘एल निनो’मुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला असून, सरासरीच्या केवळ 88 टक्के पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे पिकांवर ताण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हवामानानुसार नियोजन करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितलं. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांनाही गती देण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
खत उत्पादनावर ताण येण्याची शक्यता- शेतकऱ्यांसाठी ‘महाविस्तार’ अॅप सुरू करण्यात आलं आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पीक पद्धती, हवामान आणि शेतीविषयक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शेतकरी थेट प्रश्न विचारू शकतील आणि त्यांना आवश्यक माहिती अॅपवर मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खतांच्या उपलब्धतेवर सरकारचे लक्ष असल्याचं सांगताना त्यांनी जागतिक परिस्थितीमुळे यंदा खत उत्पादनावर ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रासाठी असलेली खतं औद्योगिक वापरासाठी वळवली जात नाहीत ना, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व्हिडिओग्राफीद्वारे निरीक्षण केलं जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
