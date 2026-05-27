'कांदा उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल'-मुख्यमंत्री

राज्यातील कांदा उत्पादक आणि साखर कारखान्यांच्या अडचणींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिष्टमंडलानं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला.

मुख्यमंत्र्यांसह शिष्टमंडळानं अमित शाह यांची घेतली भेट (Source- IANS)
Published : May 27, 2026 at 9:57 PM IST

नवी दिल्ली- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री आणि साखर उद्योगातील नेत्यांचा समावेश असलेल्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळानं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी शिष्टमंडळानं केंद्राकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

उच्चस्तरीय शिष्टमंडळानं साखर उद्योगासाठी कर्ज पुनर्रचनेकरिता केंद्र सरकारनं विशेष योजना सुरू करणे, किमान विक्री किमतीत (MSP) वाढ करणे, तेल विपणन कंपन्यांकडून वार्षिक 424 कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीसाठी महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला 100 टक्के निधीचे वाटप करणे, घाऊक साखर आणि घरगुती साखर ग्राहकांसाठी दुहेरी दरप्रणाली लागू करणे, तसेच वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (FRP) आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) यांना जोडणे, या मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी साखर निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचीही मागणी केली.

शिष्टमंडळाने सांगितलं की, साखरेचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) सध्याच्या 31 रुपये प्रति किलोवरून 43 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवावा. किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ केल्यानं साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. त्यातून शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळतील याची खात्री होईल, असे शिष्टमंडळानं म्हटलं आहे.

ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक प्रश्नांची केंद्र सरकारनं दखल घेतली आहे. त्यावर लवकरच अनुकूल निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री अमित शाह यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर सांगितले. नवी दिल्ली येथे झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार, विविध मंत्री, अधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. "साखरेचा किमान आधारभूत भाव (MSP) वाढवणं गरजेचं आहे. या मुद्द्याशी केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली आहे. तसेच, इथेनॉलचा कोटा लक्षणीयरीत्या वाढवण्याबाबतचा निर्णय पुढील दोन महिन्यांत घेतला जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे," असे फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

साखर कारखान्यांच्या कर्जांचे पुनर्गठन करण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, राज्य सरकारशी समन्वय साधून आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे केंद्र सरकारनं आश्वासन दिल्याचं त्यांनी नमूद केले. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कांद्याची खरेदी आणि निर्यात या संदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली आहे.

"'नाफेड' (NAFED) आणि 'एनसीसीएफ' (NCCF) या संस्थांमार्फत व्यापाऱ्यांऐवजी शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे," असे त्यांनी नमूद केले. फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफद्वारे होणारी कांदा खरेदी 2 लाख टनांवरून 10 लाख टनांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

"कांद्याच्या बियाण्यांच्या निर्यातीवर भरीव 'निर्यात अधिभार' (export surcharge) लावण्यात येणार आहे. कांदा खरेदीचा दर अलीकडेच वाढवून 15.80 रुपये प्रति किलो करण्यात आला आहे. हा दर वाढवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. कांदा खरेदीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत असल्यानं उल्लेख ग्रेडिंगची प्रक्रिया यांत्रिक प्रणालीद्वारे (mechanised systems) पार पाडली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय्य वागणूक मिळेल, याची खात्री होईल," असेही त्यांनी नमूद केले.

