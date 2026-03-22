'भोंदूबाबा अशोक खरात संदर्भात राजकारण करू नका; महिलांचा सन्मान जपा'- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणानंतर विरोधकांकडून विविध आरोप केले जात आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : March 22, 2026 at 5:16 PM IST
नागपूर : भोंदूबाबा अशोक खरात संदर्भात काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उद्या सरकारचा भांडाफोड करणार असल्याचा दावा केलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, "हवेत बोलणं असून याला काही अर्थ नाही. खरात याचं प्रकरण गंभीर आहे. इंटेलिजन्सच्या आधारावरती आम्हीच या प्रकरणाचा भांडाफोड केला आहे. आता हळूहळू पीडितांना धीर देऊन महिलांना समोर आणणं सुरू आहे."
चौकशीसाठी एसआयटी तयार : " काही महिला प्रतिसाद देत आहेत. प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर मॉनिटरिंग होत आहे. डिजींना ही सांगितलं आहे की त्यांनीसुद्धा याचे मॉनिटरिंग करायचं आहे. चौकशीसाठी एसआयटी तयार केलेली आहे. नाशिक पोलीस आयुक्त आणि एसआयटी मिळून हे काम पूर्ण करत आहे", असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
"या प्रकरणात कोणालाही सोडणार नाही, याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कुणाजवळ काही पुरावा असेल तर तो त्यांनी आणून द्यावा, त्यावरही कारवाई होईल. पण, राजकीय रंग देऊ नये. विरोधी पक्षाचे कोणकोण नेते गेले, याचे पुरावे मी देऊ शकतो. सर्वात जास्त तर माझ्याकडं पुरावे आहेत. पण ते पोलिसांकडं आहेत. ते पोलिसांचं काम आहे, माझं नाही." - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
राजकारण करू नका हा महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न : "खरातांना भेटणार्यांपैकी कोणाचा थेट सहभाग असेल तर त्यांच्यावर तर कारवाई होणारच आहे. पण, केवळ भेटले म्हणून कारवाई करायला लागलो तर मग तुम्हाला माहिती आहे का? कोण-कोण, काय-काय, कसं-कसं करायचं? आऊट ऑफ टर्म जात त्यांना पाणी कोणी दिलं? चाळीस किलोमीटरची पाईपलाईन कोणी टाकली? सगळेच तुम्ही दाखवलं आहे. त्यामुळं राजकारण करू नये, हा महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे. तथाकथित शक्तींचा वापर करून महिलांना भरीस पाडणं, यापेक्षा वाईट गुन्हा असू शकत नाही. काहीही झालं तरी त्यांना याची शिक्षा भोगावीच लागेल. याकरिता जे-जे करावे लागेल ते करायला सरकार आणि पोलीस तयार आहे", ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
'त्या' महिलांना न्याय दिल्याशिवाय शांत बसणार नाही : "कोण-कोणासोबत भेटलं? कोणासोबत फोटो आहेत? पण, ज्यांनी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलून 40 किलोमीटर दूरवरून पाणी दिलं. त्यांना काय शिक्षा द्यायची? मंत्र्यांबद्दल बोलणारे त्यांच्याबद्दल का चूप आहेत? तोंडाला का कुलूप लावलं आहे? सिलेक्टिव्ह का बोलतात? त्यामुळं काहींना केवळ राजकारण करायचं आहे. आम्हाला महिलांचा सन्मान राखण्यात इंटरेस्ट आहे. ज्या महिलांच्यासोबत त्यांनी दूरव्यवहार केला आहे, त्या प्रत्येक महिलेला न्याय दिल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. पाणी देण्याच्या निर्णयाची चौकशी करायची की नाही, ते नंतर पाहू. पण, पहिल्यांदा चौकशी महिलांच्या संदर्भात सुरू झाली आहे", असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
काँग्रेसचा संघ मुख्यालयावर मोर्चा : काँग्रेस 23 मार्चला नागपूरमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढणार आहे. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले," पोलीस योग्य निर्णय घेतील. कायदा सुव्यवस्था राहिली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करतील. कुणालाही कुणाविरुद्ध मोर्चा काढण्याचा लोकशाहीत अधिकार आहे. पण, आपण मोर्चा कशासाठी काढतोय, हेच त्यांना माहिती नाही. आपल्याकडं काही पुरावा आहे का? याची कुठलीही माहिती नसताना मोर्चा काढत आहेत. पोलीस योग्य निर्णय घेतील".
