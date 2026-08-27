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रिक्षा चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढ दिल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; प्रताप सरनाईक म्हणाले, "हा निर्णय आमच्यासाठी..."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षासह टॅक्सी चालकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषा शिकण्यासाठी त्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.

CM Devendra fadnavis
संग्रहित-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2026 at 6:46 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 7:05 PM IST

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मुंबई - राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी भाषा शिकवण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत मराठी न आल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस म्हणाले की, हाजी अराफत यांच्या नेतृत्वात ऑटो आणि रिक्षाचालकांनी आज भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळानं जुजबी मराठी आली पाहिजे, याचं समर्थन केलं. मात्र, वेगवेगळ्या वयातील टॅक्सी चालकांना कमी वेळेत मराठी शिकता येणार नाही. यामुळे आम्हाला अधिकचा वेळ द्यावा, अशी त्यांनी विनंती केली. मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाचे मुदतवाढ देण्याची त्यांनी मागणी केली. यामुळे रिक्षासह ऑटो चालकांना जुजबी मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी शिकण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. भविष्यातही तो सुरू राहील. असं यावेळी शिष्टमंडळानं सांगितलं.

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिक्षणासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या वर्षभरात त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. किमान मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी शिष्टमंडळानं केली होती. त्यामुळे या मराठी रिक्षा आणि ऑटो चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत वाढण्याचा निर्णय घेतला-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रताप सरनाईक म्हणाले आमच्यासाठी निर्णय बंधनकारक- मुख्यमंत्र्यांनी मुदतवाढीची घोषणा केल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, 1 मे महाराष्ट्र दिन ते स्वातंत्र्य दिनापर्यंत आधीच 105 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर रिक्षाचालकांना प्रवांशांसोबत संवाद साधता येत नाही. त्यांना अधिक एक महिन्याची नोटीस आणि मग तीन महिन्यांची वेळ दिली जाणार होती. यादरम्यान त्यांना मराठी शिकायची होती. जर चार महिन्यात ते शिकले नाही तरच बॅच रद्द होणार होता. मात्र, महायुतीचे मुख्यमंत्री सर्वोच्च नेते आहेत. ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. यामुळे त्यांनी जो निर्णय घेतला आहे, तो आमच्यासाठी बंधनकारक असतो. मराठीच्या मुद्द्यावर मुदतवाढ दिली असून आमचा विभाग त्यानुसार कारवाई करेल. पण, मुदतवाढ दिली म्हणजे सगळं संपलं असं नाही.

मराठी एकीकरण समितीची नाराजी- मुख्यमंत्र्यांच्या मुदतवाढीच्या निर्णयावर मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मराठी माणसानं, शासनानं पुन्हा माघार घेतली. पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. परप्रांतीयासमोर मुख्यमंत्री झुकले. आता आपल्याला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही. परप्रांतीयाचे लांगुलचालन करून, यांना फक्त मतांची भीक हवी आहे, म्हणून राज्याला वेठीस धरले जात आहे. महाराष्ट्र गहाण ठेवणं सुरू आहे. आपण बहुसंख्य मराठी माणूस एकत्र यायला हवे, हा निर्णय आहे. तसा तातडीनं लागू झाला पाहिजे. यासाठी शासनाकडे आपला आवाज मांडू. सत्ताधारी मराठी राज्याचं वाटोळं करत आहेत.

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Last Updated : August 27, 2026 at 7:05 PM IST

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DEVENDRA FADNAVIS NEWS
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