राज्यातील 5459 पोलिसांचे गृहस्वप्न होणार साकार; घरबांधणीसाठी 1768 कोटी मंजूर

महायुती सरकारनं राज्यातील पोलिसांचे गृहस्वप्न साकार करण्यासाठी 1768 कोटी मंजूर केले आहेत. या योजनेत सरकारकडून घरबांधणीसाठी अग्रीम आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

संग्रहित-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source-IANS)
मुंबई- राज्यातील हजारो पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या गृहप्रश्नावर महायुती सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांसाठी 1,768.08 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 5,459 पोलिस कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मान्यता देत घरबांधणी अग्रीम स्वरूपात राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जनतेच्या सुरक्षेसाठी दिवस-रात्र कार्यरत असलेल्या पोलिसांना स्वतःचे घर मिळावे, यासाठी आपण सुरुवातीपासून आग्रही असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करून म्हटलं आहे. 2014 ते 2019 या कालावधीत पोलिसांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबवण्यात आली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचंही फडणवीस यांनी नमूद केलं.

40 ते 45 हजार घरे उभारली जाणार- मुंबई शहर आणि उपनगरांतील सुमारे 5 कोटी चौरस फूट जागेवर अंदाजे 20 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून 40 ते 45 हजार निवासी घरे उभारली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून 30 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. उर्वरित 70 टक्के निधी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्जरूपानं उभारला जाणार आहे.

कार्यस्थळाजवळ निवास उपलब्ध होणं आवश्यक- सध्या पोलिसांसाठी उपलब्ध असलेली अनेक सेवा निवासस्थाने ब्रिटिशकालीन आणि जीर्ण अवस्थेतील इमारतींमध्ये आहेत. उपलब्ध 22,904 घरांपैकी सुमारे 3,777 घरे वापरण्यायोग्य नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केले. घरांची कमतरता असल्यानं अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना रोज लांब पल्ल्याचा प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी जावं लागत असल्याचंही नमूद करण्यात आलं. पोलीस दलाच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना कार्यस्थळाजवळ निवास उपलब्ध होणं आवश्यक असल्याचं यापूर्वी राज्य सरकारनं म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांचे गृहस्वप्न रखडले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केला. महायुती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी योजना पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला.

महाविकास आघाडी काळात योजना बंद? - मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे 1 हजार 768 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून पात्र पोलिसांना घरबांधणीसाठी अग्रीम आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.



खासगी बँकांकडून नव्हे राज्य सरकारकडून थेट मदत- 2017 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारनं ही योजना बंद करून गृहकर्जाची जबाबदारी खासगी एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँकांकडे वर्ग केली होती. मात्र, आता धोरणात बदल करत राज्य सरकारनं पुन्हा थेट आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पोलिसांना खासगी बँकांकडून कर्जासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज उरणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज प्रक्रियेतील अडथळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मोठा आधार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

