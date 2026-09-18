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सातासमुद्रापार बाप्पाचा थाट! कॅनडामध्ये अवतरली 'देवभूमी'; 'या' मराठी कुटुंबाच्या देखाव्याची भारतात चर्चा!

कॅनडातील ब्रॅम्पटन येथे स्थायिक इंदूरच्या पाठक कुटुंबीयांनी गणेशोत्सवात टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून हुबेहूब “देवभूमी उत्तराखंड” साकारलं आहे.

Ganeshotsav Celebration by Pathak Family in canada
कॅनडामध्ये पाठक कुटुंबाचा गणेशोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 8:05 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : गणपती बाप्पा हे सर्वांचे लाडके दैवत मानलं जातं. त्यामुळे बाप्पाचा उत्सव सुरू झाला की, सातासमुद्रापार देखील तो मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. याचीच प्रचिती देणारा गणेशोत्सव कॅनडामध्ये पाठक कुटुंबीय साजरा करत असून, त्याची चर्चा थेट भारतापर्यंत पोहोचली आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात पाठक कुटुंबीयांनी देखाव्याच्या माध्यमातून 'देवभूमी उत्तराखंड' साकारलं आहे. भारताच्या उत्तरेला वसलेलं उत्तराखंड हे आपल्या हिमालयीन पर्वतरांगा, पवित्र नद्या, हिरवीगार जंगले आणि आध्यात्मिक वारशामुळे ‘देवभूमी’ म्हणून ओळखलं जाते. येथे निसर्ग, संस्कृती आणि श्रद्धा यांचा अद्भुत संगम पाहायला मिळतो; हाच अनोखा देखावा त्यांनी घरीच तयार करून साकारला आहे.

कॅनडामध्ये पाठक कुटुंबाचा गणेशोत्सव, साकारली 'देवभूमी उत्तराखंड' (ETV Bharat)

देखाव्यात साकारलं उत्तराखंड

मूळचे इंदूर येथील रहिवासी असलेले अभिषेक पाठक गेल्या पाच वर्षांपासून कॅनडातील ब्रॅम्पटन येथे वास्तव्यास आहेत. कामानिमित्त देश सोडला असला, तरी आपली संस्कृती जपण्याचं काम ते करत आहेत. दरवर्षी गणेशोत्सवात भारतात असतं, तसंच वातावरण तिथंही पाहायला मिळतं. गणपती बाप्पाची स्थापना, दहा दिवस पूजा-अर्चा आणि उत्कृष्ट देखावा ही या कुटुंबीयांची ओळख झाली आहे. यंदा पाठक कुटुंबीयांनी देवभूमी उत्तराखंडचे नैसर्गिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक सौंदर्य एका सुंदर लघुरूप दृश्यातून साकारलं आहे. यामध्ये बद्रीनाथ मंदिर, देवप्रयाग, गंगोत्री, गोमुख हिमनदी, भागीरथी व अलकनंदा नद्या, माणा गाव, हिमालयीन गावे, जंगले आणि पांडवांचं स्वर्गारोहण यांसारखी महत्त्वाची ठिकाणं व प्रसंग दर्शवण्यात आले आहेत. गोमुख हिमनदीतून भागीरथी नदीचा उगम होतो आणि देवप्रयाग येथे अलकनंदा नदीशी संगम झाल्यानंतर तिला ‘गंगा’ म्हटलं जातं, अशी माहिती या माध्यमातून देण्यात आली आहे.

घरीच तयार केला देखावा

या देखाव्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे, यात साकारण्यात आलेले पुतळे, डोंगर, नदी आणि सजावटीच्या इतर वस्तू आम्ही स्वतः हातानं तयार केल्या आहेत. यासाठी कार्डबोर्ड, थर्माकोल आणि कागद यांसारख्या टाकाऊ व पुनर्वापर करता येणाऱ्या वस्तूंचा उपयोग करून पर्यावरण जपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या देखाव्यात पाच पांडव दर्शवण्यात आलं असून, या मूर्तीही कुटुंबीयांनी स्वतः तयार केल्या आहेत. गवत आणि देवदाराची झाडे तयार करण्यासाठी लाकडाचा भुसा, फोमचे तुकडे, स्ट्रॉ आणि लोखंडी तार यांचा कल्पकतेनं वापर केला आहे. या प्रयत्नातून उत्तराखंडचे सौंदर्य आणि वारसा सादर करण्याबरोबरच ‘टाकाऊ वस्तूंपासून कलाकृती’, पुनर्वापर आणि पर्यावरण जागरूकतेचा संदेश देण्यात आला आहे. देवभूमी उत्तराखंडमध्ये निसर्ग, श्रद्धा, संस्कृती आणि सर्जनशीलता सजीव होते, हाच अनुभव येथील नागरिकांना देण्याचा आमचा प्रयत्न होता, अशी माहिती अभिषेक पाठक यांनी दिली.

अनेक भारतीय येतात दर्शनाला

भारतीय वंशाच्या अभिषेक पाठक यांच्या गणेशोत्सवाची चर्चा आता संपूर्ण कॅनडात होत आहे. दरवर्षी विविध देखावे सादर करून भारताची संस्कृती आणि माहिती परदेशात पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं काम ते करत आहेत. त्यामुळे तिथं स्थायिक झालेल्या भारतीय नागरिकांसह परदेशी नागरिक देखील बाप्पाच्या दर्शनासाठी आवर्जून येतात. या निमित्तानं कॅनडामध्ये एक आगळावेगळा सोहळा रंगतो. हा प्रयत्न आपल्या मातीशी जोडले राहण्यासाठी देखील आहे, असं मत अभिषेक यांच्या पत्नी स्नेहल पाठक यांनी व्यक्त केलं. या देखाव्याच्या निर्मितीमध्ये त्यांचा 12 वर्षांचा मुलगा मयुरेश हा देखील मोठ्या उत्साहानं सहभागी होतो. यामुळे त्याला आपण आपल्याच देशात असल्यासारखे वाटतं, असंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं.

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TAGGED:

ABHISHEK PATHAK CANADA GANPATI
कॅनडा गणपती अभिषेक पाठक
गणेशोत्सव
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GANESHOTSAV IN CANADA PATHAK

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