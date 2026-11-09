येडशीत भीषण अग्नितांडव, एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू
धाराशिव जिल्ह्यातील येडशीत भीषण अग्नितांडव घडल्यानं एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झालाय. पोलीस आगीच्या कारणांचा शोध घेत आहेत.
Published : November 9, 2026 at 4:28 PM IST
धाराशिव - तालुक्यातील येडशी येथे सोमवारी पहाटे काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना घडली. किराणा दुकानाला लागलेल्या आगीने काही क्षणांतच रौद्ररूप धारण करत शेजारील घराला वेढा घातला. या भीषण अग्नितांडवात एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. आजी आजोबा, मुलगा सून आणि दोन नाती अशा सहा जणांचा दुर्दैवी अंत झाल्याने संपूर्ण येडशी गावावर शोककळा पसरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, येडशी येथील करंडे किराणा स्टोअर्स अँड गिफ्ट वेअर या दुकानाला पहाटे तीनच्या सुमारास आग लागली. सुरुवातीला दुकानापुरती मर्यादित असलेली आग काही वेळातच भडकली आणि बाजूलाच असलेल्या घरात पसरली. आगीने घराला वेढा घातल्याने घरातील व्यक्ती आत अडकल्या. आगीच्या तीव्रतेमुळे परिस्थिती गंभीर बनली आणि परिसरात एकच खळबळ उडाली.
घटनेची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. अग्निशमन दल, पोलीस आणि आरोग्य यंत्रणेला पाचारण करण्यात आले. तुळजापूर आणि कळंब येथून अग्निशमन दलाची वाहने, तर धाराशिव, कळंब आणि तुळजापूर येथून रुग्णवाहिका बोलावण्यात आल्या. आग आटोक्यात आणण्यासाठी तसेच घरात अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या जवानांसह ग्रामस्थांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. या बचावकार्यात एका व्यक्तीचे प्राण वाचविण्यात यश आले. मात्र, सहा जणांना मृत्यूच्या जबड्यातून बाहेर काढता आले नाही.
दिवाळीच्या दिवसात आगी लागण्याच्या घटना देशभरात घडत असतात. त्यात फटाक्यांच्यामुळे आगी लागण्याच्या घटना सर्वाधिक असतात. मात्र ही आग नेमकी कशामुळे लागली हे समजू शकलं नाही. त्याबाबतचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र या आगीमध्ये एकाच कुटुंबातील तब्बल सहा जणांना काळानं हिरावून घेतल्यानं सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
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