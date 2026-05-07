खंडोबा देवस्थानचे मानकरी देवराज पाटील यांची अजितदादांच्या खासदारासोबत बैठक, 'तुतारी'ची साथ सोडून हातावर बांधणार 'घड्याळ'?

साताऱ्यातील राजकीय घडामोडी अद्याप थांबलेल्या नाहीत. कराड पंचायत समितीचे माजी सभापती लवकरच अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत.

खंडोबा देवस्थान, इन्सेटमध्ये नितीन पाटील आणि देवराज पाटील
Published : May 7, 2026 at 10:46 PM IST

सातारा - औंध संस्थानच्या राणी गायत्रीदेवी भाजपाच्या वाटेवर असतानाच आता पालीच्या खंडोबा देवस्थानचे मुख्य मानकरी तथा कराड पंचायत समितीचे माजी सभापती देवराज पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तुतारीची साथ सोडून अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. झेडपी निवडणुकीच्या आधीच त्यांनी कराड तालुकाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांच्या सोबत झालेल्या स्नेहभोजन आणि बैठकीत पक्ष प्रवेशाबद्दलची चर्चाही झाली आहे.



कराड तालुक्यातील पालीचा खंडोबा हे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. या देवस्थानचे मुख्य मानकरी असलेले देवराज पाटील यांनी नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पाल जिल्हा परिषद मतदार संघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तुतारी चिन्हावर निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांचा भाजपा उमेदवाराकडून पराभव झाला. 2007-12 या काळात ते जिल्हा परिषद सदस्य आणि शिक्षण व अर्थ समितीचे सभापती होते. तसंच 2012-17 दरम्यान पहिली अडीच वर्षे त्यांनी कराड पंचायत समितीचे सभापती पद देखील भूषविले होते. मात्र, यंदाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांना राजकीय घोडदौड कायम राखता आली नाही.


सातारा जिल्हा परिषदेची यंदाची निवडणूक अनेक अर्थाने गाजली. भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी महायुतीतील शिंदेंची शिवसेना आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकीच्या आधीच युती केली होती. त्यांना काँग्रेसबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची देखील साथ होती. पाल देवस्थानचे मानकरी देवराज पाटील यांनी घड्याळ चिन्हावर लढूया, असा आग्रह धरला होता. मात्र, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे कराड उत्तरमधील नेते, माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. शरद पवारांच्या पक्षाला कराड तालुक्यात जिल्हा परिषदेची एकही जागा निवडून येऊ शकली नाही. देवराज पाटील देखील पराभूत झाले.



पुरोगामी विचारांचा बालेकिल्ला असलेल्या पाल परिसरात भाजपाचे कमळ फुलल्याने देवराज पाटील यांचा गट अस्वस्थ झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष सत्तेत नसल्याने निधी मिळण्यात अडचणी येणार, हे ओळखून पाल देवस्थानचे मानकरी देवराज पाटील यांनी यशवंत विचारांवरच वाटचाल करणाऱ्या अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राज्यसभा खासदार नितीन पाटील यांच्या समवेत झालेल्या स्नेह भोजनावेळी पक्ष प्रवेशाबाबत त्यांची प्राथमिक चर्चाही झाली आहे.



राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तालुकाध्यक्ष पदाचा आपण राजीनामा दिला आहे. लवकरच कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेऊन पुढील निर्णय घेणार असल्याचं देवराज पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं आहे. तर देवराज पाटील यांनी स्नेह भोजन ठेवलं होतं, त्यावेळी विकासकामांच्या बाबतीत आणि राजकीय परिस्थितीवर आमच्यात चर्चा झाल्याचं खासदार नितीन पाटील यांनी कबूल केलं. देवराज पाटील हे कोल्हापूर दक्षिणचे माजी काँग्रेस आमदार ऋतुराज पाटील यांचे मामा आहेत.

