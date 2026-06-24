वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडकरिता कांदळवनांची कत्तल सुरू; मात्र पुनर्रोपणाचा पत्ताच नाही, हायकोर्टात याचिका
वनशक्तीनं यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देण्याकरिता प्रशासनानं वेळ मागितला, मात्र आखून दिलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याची राज्य सरकारनं कोर्टात हमी दिली आहे.
Published : June 24, 2026 at 10:00 PM IST
मुंबई : वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडकरिता 45 हजार 675 तिवरांच्या झाडांची कत्तल करण्यात येणार असली तरी त्याबदल्यात आम्ही टप्याटप्यानं झाडांचं पुनर्रोपण करतोय, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीनं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आलीय. हायकोर्टानं ही कांदळवन तोडण्याची परवानगी देताना सक्तीच्या वृक्षलागवडीच्या अटींचं पालन झालेलं नसल्याचा आरोप करीत वनशक्ती या संस्थेनं हायकोर्टात धाव घेतलीय.
याचिकाकर्त्यांच्या आरोपात तथ्य नाही - बीएमसीचा कोर्टात दावा : या प्रकल्पाकरिता झाडं तोडण्यापूर्वी किंवा त्याचवेळी पर्यायी वृक्षलागवड करणं बंधनकारक असल्याची अट घालण्यात आली असली तरी झाडांची लागवड केवळ कागदावरच असल्याचा दावा वनशक्तीनं हायकोर्टात केलाय. मात्र या आरोपांत तथ्य नसल्याचा दावा मुंबई महापालिकेच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आलाय. पालिकेच्या वतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय की, दिलेल्या सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जातेय. हायकोर्टानं डिसेंबर 2025 मध्ये दिलल्या आदेशांची प्रत ही जानेवारी 2026 मध्ये प्राप्त झाली. या कामाचा परिणाम हा प्रकल्पाच्या तिप्पट जागेवर होणार आहे, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. त्यानुसार दर जानेवारी महिन्यात आढावा घेऊन त्याचा तपशील सादर करण्याची अट घालण्यात आलीय. मार्च 2029 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. पालघर जिल्ह्यात 30 हेक्टर क्षेत्रावर 45 हजार 675 खारफुटीची झाडं तोडली जातील, त्याच्या बदल्यात 1,37,025 रोपं लावली जातील आणि काही झाडे पुनर्रोपित केली जातील, अशी हमी प्रशासनाने न्यायालयात दिलेली आहे. पालिकेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक यांनी यावर सद्यस्थितीची माहिती देण्याकरिता वेळ मागून घेत कोर्टाला सांगितलं की, प्रकल्पावर पर्यावरणाच्या बाबतीत घातलेल्या सर्व अटींचं पालन केलं जाईल. तसेच प्रकल्प प्रवर्तक म्हणून त्यांनी पुनर्रोपण किंवा वृक्षारोपणासाठी लागणारे शुल्क संबंधित विभागाकडे जमा केलेलं आहे. हा युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देत सुनावणी 24 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण? - तब्बल 18 हजार 263 कोटी रुपये खर्चून बीएमसी उभारत असलेल्या 26.32 किमी लांबीच्या कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी 12 डिसेंबर 2025 रोजी हायकोर्टानं 45 हजार 675 खारफुटीची झाडं तोडण्यास परवानगी दिली होती. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीनं हा प्रकल्प आवश्यक आहे, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं याला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्यानंतर मार्च 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानंही हायकोर्टाच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या प्रकल्पाचं काम आणि त्या अनुषंगानं झाडांची कत्तल मार्च 2026 पासून सुरू करण्यात आलीय.
कत्तल सुरू मात्र पुनर्रोपणाचा पत्ताच नाही - या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं असून, झाडांची कत्तल सुरू झालीय, मात्र त्या मोबदल्यातील झाडे लावण्याच्या प्रक्रियेकडे सर्रास दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप वनशक्तीतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी हायकोर्टात केला. या याचिकेवर हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. झाडांची कत्तल जोमानं सुरू असताना वनीकरण केवळ कागदावर नावापुरतं सुरू आहे. मुळात हे वनीकरण ज्या भागात झाडे तोडली गेली, त्याच भागात किंवा त्याच्या जवळ होणं अपेक्षित आहे, जेणेकरून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. मात्र, ते कुठेतरी दूरवर राज्याच्या दुसऱ्या भागात केलं जातं. अशानं पर्यावरणाचा समतोल कसा साधला जाणार?, एवढंच नव्हे तर वनविभागानं भाईंदरमध्ये कांदळवन पुनर्रोपण केल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्ष पाहणीत पुनर्रोपण केलेली झाडं मेली असून, काही रोपं तर अखेरची घटका मोजत असल्याचं दिसून आलंय.
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