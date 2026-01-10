ETV Bharat / state

चार अपत्य, तरी महानगरपालिका निवडणुकीत महिलेचा अर्ज ठरला वैध, निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

केवळ अर्ज मान्य झाला नाही, तर ती महिला उमेदवार जोरदार प्रचारदेखील करत आहे. मला नियम माहीतच नव्हते, अशी प्रतिक्रिया पुष्पा वाघमारेंनी दिलीय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 10, 2026 at 1:57 PM IST

नागपूर:- महानगरपालिका निवडणुकीत 4 अपत्य तरीही एका महिला उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरल्यामुळे प्रशासनाचा गलथान कारभार पुन्हा एकदा समोर आलाय. दक्षिण-पश्चिम नागपुरातील प्रभाग 36 मध्ये राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या पुष्पा मुकेश वाघमारे या उमेदवाराला यांना 4 अपत्य असताना उमेदवारी अर्ज मान्य झालाय. केवळ अर्ज मान्य झाला नाही, तर ती महिला उमेदवार जोरदार प्रचारदेखील करत आहे. मला नियम माहीतच नव्हते, अशी प्रतिक्रिया पुष्पा वाघमारेंनी दिलीय.

4 अपत्य असलेल्या उमेदवाराचा अर्ज मंजूर झाल्याने आश्चर्य : तर पुष्पा वाघमारे यांच्यामुळे आम्हाला काहीही फरक पडणार नाही, आम्ही लोकांमध्ये आतापासूनच जनजागृती करतोय, त्यामुळे त्यांना फार मते मिळणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवार शिवानी दाणी यांनी दिलीय. मात्र, निकालावर परिणाम झाल्यास इतर उमेदवार न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ज्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्य आहेत, अशा उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास मनाई आहे. स्पष्ट नियम असताना 4 अपत्य असलेल्या उमेदवाराचा अर्ज मंजूर झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. या संदर्भात पक्षाने आदेश दिल्यास न्यायालयात दाद मागू, अशी भूमिका भाजपा उमेदवार शिवानी दाणी यांनी घेतलीय.

प्रतिज्ञापत्रात दिली माहिती, महिलेचा दावा : उमेदवाराने स्वतःच्या प्रतिज्ञापत्रात 4 अपत्यांची माहिती दिलीय, त्यातील दोन अपत्यांचा हा जन्म 12 सप्टेंबर 2001 नंतर झाल्याचेही नमूद केल्याचा दावा पुष्पा वाघमारे यांनी केलाय. नियमांनुसार अर्ज छाननी प्रक्रियेतच अर्ज बाद होणे अपेक्षित होते. मात्र, तरीसुद्धा त्याचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवलाय, त्यामुळे मनपा निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेत.

निवडणूक प्रक्रियेत दिरंगाई, इतरांची संधी गेली : उमेदवाराने अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत ही 2 जानेवारीपर्यंत होती. महानगरपालिकेने सर्व पात्र उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र 6 जानेवारी रोजी संकेतस्थळावर अपलोड केलेत, वेळेत माहिती उपलब्ध नसल्याने आक्षेप घेण्याची संधी इतर उमेदवारांना मिळू शकली नाही.

मला नियम माहीत नव्हते:- पुष्पा वाघमारे : मला या संदर्भातील नियमाची माहितीच नव्हती, असा दावा उमेदवारानं केलेला आहे. जर मला योग्य मार्गदर्शन मिळाले असते तर अर्ज भरला नसता, असे पुष्पा वाघमारे यांचे म्हणणे आहे. पुष्पा वाघमारे यांचा अर्ज वैध ठरलाय, त्यामुळे मतांची विभागणी होणार आहे. त्याचा परिणाम हा विरुद्ध उमेदवारांच्या निवडणूक जिंकण्यावर किंवा हरण्यावरती होणार आहे. ही प्रशासकीय चूक आहे. प्रतिज्ञापत्राची सखोल पडताळणीच झाली नाही, नागपूर महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चूक आहे. अर्ज एकदा वैध ठरला की तो कायम राहणार, जर न्यायालयात कुणी आव्हान दिल्यास पुढील निर्णय शक्य आहे.

