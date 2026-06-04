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नव्या शैक्षणिक वर्षात पालकांच्या खिशाला कात्री

नव्या शैक्षणिक वर्षात पालकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. सरकारी दाव्यांनंतरही नियोजनाचा फज्जा उडाल्याचं दिसून येत आहे. पुस्तके उशिरा मिळणार आहेत.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (File image)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 5:37 PM IST

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मुंबई - नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याचे वेध लागले असतानाच, यंदा शिक्षण विभागाचा आणि महापालिका प्रशासनाचा सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. शाळा सुरू होणार असल्या तरी दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर संपूर्ण तयारी झालेली नाही. कुठे नवीन अभ्यासक्रमामुळे पाठ्यपुस्तके उशिरा मिळणार आहेत, तर कुठे खरेदीच्या नव्या नियमांमुळे गणवेश आणि इतर शालेय उपयोगी साहित्य मिळण्यास जुलै-ऑगस्ट महिना उजाडणार आहे. या गंभीर परिस्थितीवर राज्याचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी मात्र सर्व काही आलबेल असल्याचा सूर लावत 'ऑल इज वेल'चा दावा केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राजकीय दावे आणि जमिनीवरील वस्तूस्थिती यात मोठी तफावत असून या सर्व प्रशासकीय दिरंगाईत विद्यार्थ्यांची फरपट होऊ नये, एवढीच अपेक्षा पालक वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.

अभ्यासक्रमात बदल - 'बालभारती'ची 6 कोटी पुस्तके, पण सहावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा मात्र कायम आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार यंदा राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. राज्य मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी 'बालभारती'कडून नवीन पुस्तकांची निर्मिती केली जात आहे. गेल्या वर्षी इयत्ता पहिलीची नवी पुस्तके प्रकाशित झाल्यानंतर, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी अशा चार इयत्तांची नवीन पुस्तके एकाच वेळी बदलली जात आहेत. ही पुस्तके केंद्रीय मंडळाच्या 'सीबीएसई' बोर्डाच्या पुस्तकांपेक्षाही अधिक सरस, दर्जेदार असल्याचा दावा 'बालभारती'च्या संचालक अनुराधा ओक यांनी केला आहे. मात्र, एकाचवेळी चार इयत्तांची सर्व विषयांची, सर्व माध्यमांची पुस्तके तयार करण्याचं मोठं आव्हान असल्यानं छपाई प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. 'समग्र शिक्षा अभियानां'तर्गत सरकारी शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत वाटप करण्यासाठी 'बालभारती'कडून सुमारे 6 कोटी पाठ्यपुस्तकांची छपाई केली जात आहे. बालभारतीचे नियोजन शाळेच्या पहिल्या दिवशी पुस्तके देण्याचे असले तरी प्रत्यक्षात पुस्तके टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहेत.

पुस्तके उपलब्ध होण्याचे संभाव्य वेळापत्रक -

इयत्ता दुसरी, तिसरी : छपाई पूर्ण झाली असून वितरण सुरू आहे. 10 जूननंतर ही पुस्तके बाजारात खरेदीसाठी उपलब्ध होतील.
इयत्ता चौथी : पुस्तके 15 जूनच्या आसपास मिळतील. मात्र, चौथीच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमाव्यतिरिक्त इतर काही माध्यमांच्या पुस्तकांची छपाई अजूनही अपूर्ण आहे.
इयत्ता सहावी : या इयत्तेच्या नव्या पुस्तकांना शिक्षण विभागाकडून 1 जून रोजी उशिरा मान्यता मिळाली. त्यामुळे निर्मिती आणि छपाईवर परिणाम झाला असून मुद्रणाचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. ही पुस्तके 25 ते 30 जून या कालावधीत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

पर्यायी व्यवस्था : 'सेतू अभ्यासक्रम' (ब्रिज कोर्स)
सहावीची मुख्य पुस्तके मिळण्यास जूनअखेर उजाडणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी 'एससीईआरटी'कडून 'सेतू अभ्यासक्रम' (ब्रिज कोर्स) तयार केला जात आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत मुख्य पुस्तके पुरवली जातील, असे बालभारतीच्या संचालक अनुराधा ओक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई पालिकेचा सावळागोंधळ: 'जेम पोर्टल'च्या नादात गणवेश थेट जुलै-ऑगस्टमध्ये!
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना यंदा शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेकडून विद्यार्थ्यांना वह्या, बूट, मोजे, दप्तर, पेन, छत्री, रेनकोट अशा एकूण 27 वस्तूंचा पुरवठा 2007 पासून केला जातो. यंदा पालिकेने 2026-27 आणि 2027-28 या दोन वर्षांसाठी पारंपरिक निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार ही खरेदी केंद्र सरकारच्या ‘जेम पोर्टल’ (Government e-Marketplace) वरून करण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आणि जुनी निविदा रद्द केली.

'जेम पोर्टल' हे मध्यस्थांची साखळी कमी करणारे ऑनलाइन राष्ट्रीय व्यासपीठ असले तरी या प्रक्रियेमुळे खरेदीला प्रचंड विलंब झाला आहे. आता कुठे स्टेशनरी आणि गणवेशाचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आले आहेत. कंत्राटदारांना कार्यादेश (Work Order) दिल्यानंतर वस्तू पुरवण्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यात गणवेश मिळण्याची शक्यता आहे.


महापालिकेचा अंदाजित खर्च आणि बचत :
दोन वर्षांसाठी वह्या खरेदी: 21 कोटी 98 लाख 12 हजार 792 रुपये (अंदाजित खर्चापेक्षा 19.58% कमी)
दोन वर्षांसाठी गणवेश पुरवठा: 111 कोटी 66 लाख रुपये (अंदाजित दरापेक्षा 2.93% कमी)
स्टेशनरी व इतर साहित्य: 18 कोटी 3 लाख रुपये

एकूण बचत दावा :
'जेम पोर्टल'मुळे पालिकेची सुमारे 30 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. परंतु, पैशांच्या बचतीच्या नादात विद्यार्थ्यांच्या हक्काचे साहित्य वेळेत मिळणार नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.


महागाईचा आणखी एक फटका; स्कूलबसच्या भाड्यात 15% वाढ :
नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच पालकांना आणखी एक आर्थिक झटका बसला आहे. 'स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र' ने जून 2016 पासून शालेय बस वाहतूक शुल्कात 15 टक्के वाढ करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंधन (डिझेल) खर्च, चालक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहनांची देखभाल, कायदेशीर अनुपालन शुल्क, टोल व परवाना शुल्क, तसेच ई-चलान आणि दंडाची वाढती रक्कम यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. शुल्कवाढ टाळण्यासाठी परिवहन विभाग आणि राज्य सरकारकडे अनेकदा निवेदने देऊनही सरकारने कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने अखेर ही शुल्कवाढ पालकांवर लादण्यात आली आहे.


'ऑल इज वेल'च्या दाव्यावर शिक्षक आणि पालकांचा संताप :
शिक्षणमंत्र्यांच्या 'ऑल इज वेल' या वक्तव्यावर आणि प्रशासकीय ढिसाळपणावर शिक्षक आणि पालकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पालिका शाळेत शिक्षक असणारे संदीप वंजारी यांच्या मते एकाच वेळी चार इयत्तांचा अभ्यासक्रम बदलण्याचा निर्णय चांगला आहे, पण त्याचे नियोजन शून्य आहे. शाळा सुरू झाल्यावर सुरुवातीचे 15-20 दिवस आमच्याकडे सहावीची पुस्तकेच नसणार आहेत. 'सेतू अभ्यासक्रम' फक्त नावापुरता असतो, मुख्य पुस्तकांशिवाय अध्यापन कसे करावे? नवीन वर्षात विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला नाहक प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.



तर सुनील जाधव या पालकांनी एकीकडे पहिल्या दिवशी गणवेश आणि पुस्तके देण्याच्या घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे जून संपला तरी मुलांच्या हातात साहित्य द्यायचे नाही, हा सरकारचा ढोंगीपणा आहे, असा संताप व्यक्त केला. त्यात भर म्हणून स्कूलबसचे भाडे 15 टक्क्यांनी वाढवले आहे. शिक्षणमंत्र्यांना 'ऑल इज वेल' वाटत असले, तरी सामान्य पालकांचे मात्र कंबरडे मोडले आहे. सरकार आणि पालिकेच्या या गोंधळात फक्त आमच्या मुलांची फरपट होत आहे. थोडक्यात काय तर, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 ची सुरुवात गोंधळाची, विलंबाची आणि पालकांसाठी महागाईची ठरणार असल्याचे चित्र सध्या तरी स्पष्ट दिसत आहे.

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TAGGED:

POOR PLANNING HITS STUDENTS PARENTS
पालकांच्या खिशाला कात्री
नवीन शैक्षणिक वर्ष
शालेय उपयोगी साहित्य
NEW ACADEMIC YEAR

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