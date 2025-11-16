सरकारकडून 'बाळासाहेब ठाकरे स्मारक'च्या अध्यक्षपदी ठाकरेंची नियुक्ती; किशोरी पेडणेकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचं केलं कौतुक
राज्य सरकारनं स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या अध्यक्ष पदी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती, तर आदित्य ठाकरेंची सदस्यपदी नियुक्ती केली आहे. जाणून घ्या, सविस्तर.
Published : November 16, 2025 at 1:16 PM IST
मुंबई -स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या अध्यक्ष पदावरून उद्धव ठाकरेंची हकालपट्टीची मागणी करणाऱ्या शिवसेनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्का दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय स्मारकाच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरेंची निवड केली आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 रोजी शिवसेनेची स्थापन केली. यानंतर हा पक्ष संपूर्ण राज्यभर पसरला. मात्र, 2022 रोजी मूळ शिवसेनेतून एकनाथ शिंदेंनी बंड केले. त्यामुळं शिवसेनेची दोन शक्कलं पडली आहेत. शिवसेना फुटीनंतर दोन्ही सेनेत विस्तवही देखील जात नाही. दरम्यान, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे राष्ट्रीय स्मारक आहे. या स्मारकाच्या अध्यक्ष पदावरुन उद्धव ठाकरेंची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी केली होती. यानंतर आता या राष्ट्रीय स्मारकाबाबत एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. या स्मारकाच्या अध्यक्ष पदी उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांभाळत असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयात काय म्हटलंय? बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राष्ट्राय स्मारकाकरिता अध्यक्ष पदी उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती तर सचिव सुभाष देसाई आणि आदित्य ठाकरे यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जपण्याकरीता मुंबई येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी शिवाजी पार्क, दादर येथील महापौर बंगला" या जागेची निवड केली आहे. या स्मारकासाठी शासकीय सार्वजनिक न्यास स्थापन करण्यात आला आहे. त्यानुसार २७ सप्टेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक न्यास आणि संस्था स्थापन करण्यात आलेली होती.
उद्धव ठाकरे यांनी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक न्यासच्या अध्यक्ष पदाचा २०१९ मध्ये राजीनामा दिला. न्यासाच्या विधानपत्र (Memorandum of Association) आणि नियम व नियमावली (Rules And Regulation) मधील अ.क्र. १४ येथील तरतूदीनुसार न्यासावरील अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांचा प्रथम नियुक्तीचा ३ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आला. पदसिद्ध सदस्य वगळता अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे भरण्याबाबतचे आदेश १३ मार्च, २०२० रोजी काढले होते. पदसिद्ध सदस्य वगळता अध्यक्ष व इतर सदस्यांची न्यासावरील ५ वर्षाची मुदत दि. ११ मार्च, २०२५ रोजी संपली आहे. सुभाष राजाराम देसाई यांनी 'बाळासाहेब ठाकरें राष्ट्रीय स्मारक' या नावानं सार्वजनिक न्यासाची मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० व संस्थेची सहकारी संस्था नोंदणी अधिनियम, १९६० अन्वये केलेल्या नोंदणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनं निवड केली आहे.
- कोणाकोणाची केली नियुक्ती?
- अध्यक्ष - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
- सचिव - सुभाष राजाराम देसाई
- सदस्य - आदित्य उद्धव ठाकरे
- सदस्य - पराग आळवणी
- सदस्य - शिशिर शिंदे
उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, सुभाष राजाराम देसाई आणि आदित्य ठाकरे यांची पाच वर्षाकरिता निवड करण्यात आलेली आहे. तर पराग आळवणी आणि शिशिर शिंदे यांची तीन वर्षाकरिता निवड करण्यात आलेली आहे.
शिवसेनेनं हाकलपट्टीची केली होती मागणी- शिवसेना फुटीनंतर शिंदे गट आणि ठाकरे यांच्यात आरोप- प्रत्यारोप होत असताना जानेवारी 2025 रोजी शिवसेना (शिंदे) पक्षाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत रामदास कदम यांनी उद्धव ठाकरेंची अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली होती. शिवसेनेच्या विचारधारेला काळीमा फासण्याचं काम उद्धव ठाकरे यांनी केल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरे यांची अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी करणार असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच अशा प्रकारचा ठराव बैठकीत मंजूर केल्याचीदेखील माहिती रामदास कदम यांनी दिली होती. मात्र, शिवसेना नेत्याची मागणी राज्य सरकारनं फेटाळल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
आम्हाला आनंद झाला...उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांचे सुपुत्र आहेत. तर आदित्य ठाकरे हे त्यांचे नातू आहेत. त्यामुळे कोणी कितीही म्हणून ही खरी शिवसेना आमची आहे. बाळासाहेबांचे विचार आम्ही पुढे नेतोय, असे म्हटले तरी त्याला काय अर्थ नाही. शेवटी सरकारनं घेतलेला निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे. कारण सरकारमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सुसंस्कृत विचाराचे आहेत. शेवटी आमच्यात आणि त्यांच्यात कितीही वैचारिक मतभेद असले तरी ते सुसंस्कृत असे नेते आहेत. सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला आनंद झालाय, अशी प्रतिक्रिया माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या (यूबीटी) उपनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.
कृतघ्न लोकं आहेत- दुसरीकडे शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी उद्धव ठाकरे यांची बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाच्या अध्यक्ष पदावरुन हाकलपट्टी व्हावी, अशी मागणी केली होती, यावर किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटलं, ते माणुसकी नसलेले आणि कृतघ्न लोकं आहेत. त्यांच्याविषयी काय बोलायचे? बाळासाहेब असताना त्यांना कोणी जवळ केलं नव्हतं. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना मोठं केलं. मंत्रिपद दिलं. मात्र, आता ते कृतघ्न झालेत. त्यांनी उपकाराची कोणतीही जाणीव ठेवली नाही. उपकाराची जाण ठेवत नाहीत, त्यांना श्वापद म्हणतात. कारण त्यांच्यावर तशा प्रकारचे संस्कार नसतात. फक्त समोरच्या चावा घ्यायचा, एवढेच त्यांना माहीत असते. त्यामुळे अशी लोकं ही माणसं नाहीत, अशी टीका किशोरी पेडणेकर यांनी एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेवर आणि रामदास कदम यांच्यावर केली.
निवडणुकीच्या आधी निर्णयामुळं चर्चांना उधाण- मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्र्यांनी आश्चर्यकारकपणे सर्वांना धक्का देत उद्धव ठाकरे यांची अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्त केली आहे. एवढेच नाहीतर आदित्य ठाकरे यांनाही समितीवर कायम ठेवण्यात आलं आहे. त्यांची सदस्यपदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळं महापालिका निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेऊन एक मोठी राजकीय खेळी खेळल्याचं बोललं जात आहे.
