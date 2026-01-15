माजी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना दुबार नावाचा फटका; एसआयआरवरून भागवत कराड यांनी विरोधकांवर फोडले खापर
मतदार यादीत मृत्यू होऊनही माजी केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांचे भाऊ, मंत्री अतुल सावे यांच्या पित्याचे नाव आले. त्यावरून भागवत कराड यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
छत्रपती संभाजीनगर - मतदान प्रक्रिया पार पडत असतानाच मतदार याद्यांच्या घोळ समोर आला आहे. मंत्री अतुल सावे यांचे वडील तथा माजी खासदार मोरेश्वर सावे यांचे निधन होऊन तब्बल अकरा वर्ष झाले तरी त्यांचे नाव मतदार यादीत आल्याची माहिती समोर आली आहे.
"आम्ही त्यांचं नाव कमी करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली होती. नाव आल्यावर पुन्हा एकदा खात्री करून घेतली. आता ते का कमी झाले नाही तर ही प्रशासनाची चूक आहे. पुन्हा एकदा त्याबाबत अर्ज देणार आहे", असे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर खासदार डॉ भागवत कराड यांच्या निधन झालेल्या भावाचेदेखील नाव मतदार यादीत आल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली. "त्यामुळेच एसआयआर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्याला विरोधक येऊ देत नाहीत", असा आरोप माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी केला.
विरोधकांनी केलेले आरोपी सिद्ध करावे. त्या आरोपामध्ये काही तथ्य नाही-मंत्री, अतुल सावे
विरोधकांमुळे कायदा येत नाही- "मतदार यादीमधील घोळ अनेकवेळा समोर आला आहे. त्यामुळे एसआयआर कायदा म्हणजेच स्पेशल इन्सेन्टिव्ह रिव्हिजन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, विरोधकांनी त्याला विरोध केल्यानं अद्याप ते लागू करण्यात आलं नाही", असा आरोप खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी केला. "माझ्या भावाचा मृत्यू होऊन आता वीस वर्ष झाली तरी त्यांचे नाव मतदार यादीमध्ये आहे. त्यामुळेच एसआयआर लागू झाला तर त्यातून दुबार नावे, मृत झालेल्या लोकांची नावे निघू शकतात. मात्र, फक्त विरोधक ते होऊ देत नसल्यानं आजही अनेकांची नावे त्यात आहेत", असा दावा डॉ कराड यांनी केला.
शहरात अनेक ठिकाणी मशीन बंद- मंत्री अतुल सावे कुटुंबीयांनी शासकीय पशुवैद्यकीय रुग्णालयातील मतदान केंद्रात मतदानाचा हक्क बजावला. "आज सकाळपासून छत्रपती संभाजीनगरात उत्साहात मतदान सुरू झालं आहे. आम्हाला नक्कीच खात्री आहे, जास्तीत जास्त मतदान होईल", अशी शक्यता सावे यांनी व्यक्त केली. राज्यात अनेक ठिकाणी ईव्हीएममध्ये काही तांत्रिक अडचणी आल्याचं समोर आलं आहे. शहरातही असे प्रकार घडले आहेत. "शहरात सकाळी साडेसात वाजेपासून मतदानाला सुरुवात झाली. मात्र, काही ठिकाणी मतदान यंत्र खराब झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. त्याठिकाणी नवीन यंत्र कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. कुठलीही अडचण आली तर त्यावर उपाय केले जातील", अशी माहिती भाजपाचे ज्येष्ठ नेते डॉ. भागवत कराड यांनी दिली.
15 जानेवारीला जाहीर होणार निकाल- राज्यभरातील 29 महापालिकांसाठी आज मतदान होत असून उद्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत. महायुतीमधील शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या काही ठिकाणी युती तर काही ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढत आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर प्रथमच महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडत असल्यानं ही निवडणूक प्रादेशिक पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची आणि अस्तित्वाची आहे.
