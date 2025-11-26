ETV Bharat / state

26/11 च्या जखमांतून जन्माला आलेली पोलीस उपाधीक्षक कल्पना पवार; हुतात्मा अंबादास पवारांचं स्वप्न अखेर पूर्णत्वास

22 एप्रिल 2025ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कल्पना पवार यांना पोलीस उपअधीक्षक पदाचं नियुक्तीपत्र मिळालं. त्या सोहळ्यात त्यांच्या डोळ्यातले अश्रू बरंच काही सांगत होते.

DYSP Kalpana Pawar
26/11 च्या जखमांतून जन्माला आलेली पोलीस उपाधीक्षक कल्पना पवार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 4:29 PM IST

मुंबई : 26 नोव्हेंबर 2008 लष्कर-ए-तोयबाच्या 10 दहशतवाद्यांनी मुंबईत एकाच वेळी अनेक ठिकाणी हल्ला चढवला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज हॉटेल, ओबेरॉय, नरिमन हाऊस, कामा रुग्णालय आणि मेट्रो सिनेमा परिसर या सर्व ठिकाणी अंदाधुंद गोळीबार, बॉम्बस्फोट आणि ग्रेनेड हल्ले झालेत. तीन दिवस चाललेल्या या दहशतवादी कारवायांमध्ये 166 निरपराध नागरिक आणि 18 पोलीस-जवान हुतात्मा झाले, तर 300 पेक्षा जास्त जण जखमी झालेत. स्वातंत्र्यानंतरचा भारतावरील हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला मानला जातो. या हल्ल्यात मुंबई पोलीस दलातील शिपाई अंबादास रामचंद्र पवार यांनाही हौतात्म्य पत्करावं लागलं. 26 नोव्हेंबरच्या रात्री ते नाईट ड्युटीचा चार्ज घेण्यासाठी मेट्रो चौकाकडे जात होते. तिथेच दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. अंबादास यांनी तात्काळ प्रतिकार करायचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने ते हुतात्मा झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी कल्पना (तेव्हा वय फक्त 27) आणि अवघ्या 11 महिन्यांचा मुलगा विवेक यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

Martyr Ambadas Pawar dream has finally come true
हुतात्मा अंबादास पवारांचं स्वप्न अखेर पूर्णत्वास (Source- ETV Bharat)

आता विवेकसाठी जगायचं आहे : कल्पना पवार यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितलं की, “अंबादास हुतात्मा झाल्याची बातमी आली, तेव्हा माझं सगळं जगच संपलं होतं. आमचं लग्न 27 मे 2005 ला झालं. अवघी तीन वर्षे आम्ही एकत्र होतो. विवेकला वर्षही पूर्ण झालं नव्हतं. त्याने बाबांचा चेहरा नीट पाहिलासुद्धा नव्हता. छोटंसं घर, छोटी स्वप्नं, सगळं त्या एका रात्रीत संपलं.” पहिले काही महिने कल्पना स्वतःचं अस्तित्वच विसरून गेल्या होत्या. रडता रडता डोळे सुजायचे, झोप यायची नाही. घरातल्या प्रत्येक कोपऱ्यात अंबादास दिसायचे. अशा परिस्थितीत सासरी राहणं कठीण झाल्यावर माहेरच्या निरा (जि. पुणे) गावी भाऊ विजय आणि अजय यांनी आधार दिला. “आता विवेकसाठी जगायचं आहे,” असं सांगत त्यांनी जगण्यासाठी धीर दिला.

Martyr Ambadas Pawar dream has finally come true
हुतात्मा अंबादास पवारांचं स्वप्न अखेर पूर्णत्वास (Source- ETV Bharat)

अंबादास यांनी अर्ध्यावर साथ सोडली : लग्नाआधी अंबादास आणि कल्पना दोघेही पोलीस भरतीसाठी गेले होते. अंबादासांची निवड झाली, कल्पना थोडक्या गुणांनी मागे पडल्या. याविषयी त्या सांगतात, अंबादास हसत हसत म्हणायचे, “काळजी करू नको, मी तुझं स्वप्न पूर्ण करेन. तूसुद्धा पोलीस होशील.” पण नियतीला ते मान्य नव्हतं. अंबादास यांनी अर्ध्यावर साथ सोडली. पण त्यांचं वचन कल्पना यांच्या मनात खोलवर रुजलं. मधल्या काळात मुलगा लहान असल्याने कॉलेज आणि अभ्यास शक्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी काही काळ थांबून 2019 मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केली. 2020 मध्ये डेप्युटी सुपरिन्टेंडंट ऑफ पोलीस (DYSP) पदासाठी अर्ज केला. मनात फक्त एकच ध्यास होता अंबादास यांचं स्वप्न पूर्ण करायचंय.

अखेर कल्पना पवारांना पोलीस उपअधीक्षक पदाचं नियुक्तीपत्र मिळालं : परंतु पुढची पाच वर्षं ही धावपळीत गेली. मंत्रालयात फेऱ्या, तासनतास वाट पाहत बसणे, कितीदा वाटलं, हे स्वप्न खरंच पूर्ण होईल का? पण भाऊ आणि सासरची मंडळी सोबत होती. अखेर 22 एप्रिल 2025 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कल्पना पवार यांना पोलीस उपअधीक्षक पदाचं नियुक्तीपत्र मिळालं. त्या सोहळ्यात त्यांच्या डोळ्यातले अश्रू बरंच काही सांगत होते. सध्या त्या पुण्याच्या 'यशदा' येथे प्रशिक्षण घेत आहेत. लवकरच महाराष्ट्र पोलीस दलात प्रोबेशनरी पोलीस उपाधीक्षक म्हणून त्या रुजू होणार आहेत.

तो प्रकाश अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देत राहणार : पती अंबादास यांचा देशसेवेचा वारसा त्या पुढे नेणार आहेत. त्यांचा मुलगा विवेक बारामतीच्या सोमेश्वर शाळेत विज्ञान शाखेत शिकतो. तो आईला म्हणतो, “आईसारखं मीही देशसेवा करणार.” हे ऐकल्यावर कल्पना यांच्या चेहऱ्यावर हसू येतं. 17 वर्षांपूर्वी एका रात्रीत त्यांचं कुटुंब उघड्यावर पडलं होतं. पण त्याच प्रसंगाने एका स्त्रीच्या मनात जिद्द जागवली आणि ती आज खाकी वर्दी घालून आपल्या नवऱ्याचं स्वप्न पूर्ण करीत आहेत. अंबादास पवार यांचं बलिदान व्यर्थ गेलं नाही, हे कल्पना पवार यांनी जगाला दाखवून दिलं. 26/11 ची जखम कधीही भरून निघणार नाही, पण कल्पना पवार यांनी त्या जखमेतूनही एक आशेचा प्रकाश निर्माण केला आहे. तो प्रकाश अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील, असंही विवेक सांगतो.

MARTYR AMBADAS PAWAR
TERROR ATTACK
DEVENDRA FADNAVIS
पोलीस कल्पना पवार
POLICE KALPANA PAWAR

