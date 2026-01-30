ETV Bharat / state

दारूच्या नशेत उपसरपंचानं काढला 'बायकोचा काटा': मग कीटकनाशक घेऊन केला आत्महत्येचा प्रयत्न

दारूच्या नशेत उपसरपंच पतीनं पत्नीचा काटा काढून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही घटना नाशिकमधील साकोरेपाडा इथं घडली असून उपसरपंच पतीवर उपचार सुरू आहेत.

Deputy Sarpanch Kills Wife
मारेकरी उपसरपंच जयराम पवार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 30, 2026 at 9:22 PM IST

1 Min Read
नाशिक : कळवण तालुक्यातील साकोरेपाडा गावातील उपसरपंचानं दारूच्या नशेत झोपेत असलेल्या बायकोवर धारदार शस्त्रानं हल्ला करत तिची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. बायकोची हत्या केल्यानंतर या उपसरपंचानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी उपसरपंचाला काही तासातच बेड्या ठोकल्या आहेत. या उपसरपंचाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्याची प्रकृती स्थीर असल्याची माहिती रुग्णालय सूत्रांनी दिली आहे. जयराम पवार असं या बायकोची हत्या करणाऱ्या मारेकरी पतीचं नाव आहे. तर जिजाबाई पवार असं मृत पत्नीचं नाव आहे.

हत्या करून आत्महत्येचा प्रयत्न : "जयराम पवार याला दारूचं व्यसन आहे. त्यामुळे पती-पत्नीमध्ये नेहमीच वाद होत होते. अशाच 30 जानेवारीला मध्यरात्रीच्या सुमारास दोघांमध्ये कडाक्याचं भांडण झालं. यानंतर दारूच्या नशेत असलेल्या जयराम पवार यानं झोपेत असलेल्या पत्नी जिजाबाई पवार यांच्यावर धारदार शस्त्रानं हल्ला करत त्यांची हत्या केली. यानंतर जयराम यानं घरात पिकासाठी आणलेलं कीटनाशक स्वतः पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यावेळी त्याला कुटुंबातील सदस्यांनी रुग्णालयात दाखल केलं. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत," अशी माहिती कळवण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक खगेंद्र टेंभेकर यांनी दिली.

आरोपीनं पोलिसांना दिली माहिती : पहाटेच्या सुमारास बायकोची हत्या केल्यानंतर जयरामनं स्वतः पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. मात्र तो दारूच्या नशेत असल्यानं त्याच्यावर पोलिसांचा विश्वास बसला नाही. अखेर गावातील सरपंच आणि पोलीस पाटील यांना बोलावून जयराम याच्या घराची झडती घेतली. यावेळी त्याची पत्नी जिजाबाई मृत अवस्थेत आढळून आली. या घटनेमुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून संशयित जयरामवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी जयराम पवार याला अटक केली असून त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू आहे. या घटनेमुळे कळवण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

