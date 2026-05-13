'मराठी फलक नसतील तर कारवाई, मोठ्या सेलिब्रिटींच्या हॉटेल्सपासून सुरूवात करू'- मुंबई महापालिकेच्या उपमहापौरांचा इशारा
मुंबईतील दुकानांवर मराठी देवनागरी फलक अनिवार्य करण्याबाबत कडक भूमिका उपमहापौर संजय घाडी यांनी घेतली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर महिनाभरात कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
Published : May 13, 2026 at 8:28 PM IST
मुंबई - मुंबई महापालिकेतील विधी समितीच्या बैठकीत विविध पक्षांचे नगरसेवक, महापालिकेचे अधिकारी तसेच परवाना विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत आस्थापनांना मराठी फलक नसल्याबाबत कारवाई करण्याची चर्चा झाली. मुंबईत जवळपास 9 लाख दुकाने आणि आस्थापना असून त्यापैकी आतापर्यंत केवळ सव्वा लाख ते दीड लाख आस्थापनांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याची माहिती यावेळी प्रशासनाकडून देण्यात आली.
या कलमा अंतर्गत मराठी फलक अनिवार्य- उपमहापौर संजय घाडी यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम 2022 मधील कलम 36 ‘क’ (१) अंतर्गत नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान आणि आस्थापनाला कलम 7 नुसार मराठी भाषेत नामफलक लावणं बंधनकारक आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
15 दिवसात यादी तयार करण्याचे दिले आदेश- प्रशासनाला 15 दिवसांत मराठी फलक नसलेल्या दुकानांची यादी तयार करून विधी समितीकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नोटिसा देण्यात आलेल्या आस्थापनांची माहिती तसे कारवाई झालेली नाही, अशा ठिकाणांची माहिती, त्याचा लेखी अहवाल सादर करावा लागणार आहे, असे उपमहापौर संजय घाडी यांनी सांगितलं.
मराठी भाषा आणि देवनागरी फलक हा मुंबईच्या ओळखीचा विषय आहे. प्रशासनानं याबाबत गंभीरपणे काम करावं, यासाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासनानं 15 दिवसांत लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत- शिवसेनेच्या नेत्या, विधी समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर
तर छोटे दुकानदार देखील करतील अनुकरण- "मोठ्या सेलिब्रिटींची हॉटेल्स, फाईव्ह स्टार आस्थापना आणि नामांकित कॉर्पोरेट कार्यालयांवर प्रथम कारवाई करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले. मोठ्या कंपन्यांनी नियम पाळले तर छोटे दुकानदारही त्याचे अनुकरण करतील,” असे मत उपमहापौरांनी यावेळी व्यक्त केलं.
कोणतीही मुदत वाढ नाही- "एका महिन्याच्या अल्टिमेटमनंतरही नियमांचं पालन झाले नाही तर महापालिका आणि शिवसेना स्वतंत्र भूमिका घेतील", असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. याचबरोबर मराठी पलक लावण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचंही यावेळी उपमहापौर संजय घाडी यांनी स्पष्ट केलं.
कायद्यानुसार मुंबईतील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठीत (देवनागरी लिपीत) नामफलक असणं अनिवार्य आहे. एवढेच नव्हे तर मराठी पाटीवरील अक्षरे इतर भाषेतील अक्षरांपेक्षा लहान नसावीत, असे मुंबई महानगरपालिकेचे निर्देश आहेत. मुंबईत मराठीत पाट्या नसल्यास दुकानदारांवर कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत मुदतवाढ मागितली होती. महापालिकेनं अनेकदा नोटीस देऊनही पालन न करणाऱ्या अनेक दुकानांवर कारवाईचा इशारा दिला. मात्र, अनेक दुकाने आणि आस्थपानांनी मराठी नामफलक लावले नाहीत. त्यामुळे अशा दुकाने आणि आस्थपानांवर महापालिका काय कारवाई करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.