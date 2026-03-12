अजितदादांच्या पावलावर पाऊल ठेवत यशवंत विचाराने वाटचाल करणार - सुनेत्रा पवार
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी गुरुवारी सकाळी प्रीतिसंगमावर येऊन दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी आदरांजली वाहिली.
Published : March 12, 2026 at 2:56 PM IST
सातारा - आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या ११३ व्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी कराड येथील प्रीतिसंगमावर जाऊन समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी समाधीस्थळावर पुष्पांजली वाहून अभिवादन केले.
शब्दसुरांच्या आदरांजली कार्यक्रमाचे कौतुक - यशवंतरावांच्या समाधीस्थळी आदरांजली वाहिल्यानंतर सुनेत्रा पवार प्रीतिसंगम बागेतील शब्दसुरांची आदरांजली कार्यक्रमात सहभागी झाल्या. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या शाळांमधील शेकडो मुलं दरवर्षी दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांना जयंतीदिनी शब्दसुरांची आदरांजली अर्पण करतात. याबद्दल त्यांना कौतुक वाटले. सुनेत्रा पवार बराच वेळ कार्यक्रमात रमल्या.
यशवंतरावांचे समाधीस्थळ आमचे श्रद्धास्थान - सुनेत्रा पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्या म्हणाल्या की, उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार नेहमीच यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळाला भेट देत होते. हे ठिकाण त्यांचे श्रद्धास्थान व शक्तिस्थळ राहिले आहे. अजितदादांनी यशवंत विचारांवर श्रद्धा ठेऊन काम केले. मी देखील अजितदादांच्या पावलावर पाऊल ठेवून वाटचाल करणार आहे.
यशवंत विचारानेच वाटचाल करणार - "उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यावर २ फेब्रुवारी रोजी मी या ठिकाणी येऊन समाधीस्थळी अभिवादन केले होते. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त आज दर्शन घेण्यासाठी मी कराडला आले आहे. यापुढे त्यांच्याच विचारांवर काम करणार आहे," असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.
शालेय मुलींशी केले हस्तांदोलन - समाधी परिसरातून बाहेर पडताना सुनेत्रा पवार यांनी शालेय मुलींशी हस्तांदोलन केले. मुली त्यांना नमस्ते करत होत्या. हा क्षणाने अजितदादांच्या आठवणी ताज्या केल्या. सुनेत्रा पवार देखील भारावून गेल्या. कराड परिसरातील आबालवृद्धांची अजितदादांवरील प्रेमाची अनुभूती त्यांना यावेळी आली.
