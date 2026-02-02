उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रीतिसंगमवर जात यशवंतराव चव्हाण यांना केलं अभिवादन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रीतिसंगमवर जात यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन केलं.
Published : February 2, 2026 at 10:57 AM IST
Updated : February 2, 2026 at 11:35 AM IST
सातारा : उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या नव्या इनिंगची सुरूवात केली. कराडच्या प्रीतिसंगमावर असलेली यशवंतराव चव्हाण यांची समाधी हे पवार कुटुंबाचं उर्जास्थळ राहिलं आहे. त्याठिकाणी नतमस्तक होऊन यशवंतराव चव्हाण यांचे सुनेत्रा पवार यांनी आशीर्वाद घेतले आहेत. त्यांच्या दौऱ्यामुळे दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रीतिसंगमावरील आठवणींना उजाळा मिळाला.
अजितदादांच्या कर्तुत्वाचा सन्मान : विमान अपघातात अजित पवार यांचं अकाली निधन झाल्यानं महाराष्ट्र 'दादा' नेतृत्वाला मुकला आहे. अजितदादांच्या निधनानं निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. परंतु, ज्या अजितदादांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शान वाढवली, त्या पदावर पत्नी सुनेत्रा पवार यांना संधी देत अजितदादांच्या कर्तुत्वाचा सन्मान करण्यात आला. सुनेत्रा पवार यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देखील घेतली आहे. प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्या कराड दौऱ्यावर आल्या होत्या.
सुनेत्रा पवार बारामतीहून थेट कराडमध्ये दाखल : यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांच्या मुशीत आणि शरद पवारांच्या तालमीत अजित पवार घडले होते. त्यांनी सहा वेळा उपमुख्यमंत्री पद भूषवलं. तसेच अर्थमंत्री म्हणून विधिमंडळात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. झपाटून काम करणारा नेता, अशी त्यांची ओळख होती. दरवर्षी 25 नोव्हेंबरला ते यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिदिनी प्रीतिसंगमावर हमखास उपस्थित असायचे. उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी सुनेत्रा पवार या बारामतीहून थेट प्रीतिसंगमावर आल्या होत्या.
अजित पवारांचा वारसा सुनेत्रा पवार नेणार पुढं : दुर्दैवानं यापुढं अजित पवार प्रीतिसंगमावर दिसणार नाहीत. मात्र, तो वारसा आता सुनेत्रा पवार यांनाच पुढं न्यावा लागणार आहे.
