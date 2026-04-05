अवकाळी पावसानं झालेल्या नुकसानीची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केली पाहणी, बांधावर जात शेतकऱ्यांना दिला धीर
अवकाळी पावसामुळं झालेल्या नुकसानीची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शेतावरील बांधावर जात पाहणी केली.
Published : April 5, 2026 at 3:26 PM IST
पुणे - राज्यात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. कृषी विभागानं प्राथमिक अहवाल जाहीर केला असून, या अहवालात अवकाळी पावसानं जवळपास एक लाख 22 हजार 357 हेक्टर बाधित झालं आहे. अवकाळी पावसानं शेतकऱयांचं हातातोंडाशी आलेलं पिक वाहून गेल्यानं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळं आता मदतीची मागणी होत आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी केली पाहणी - राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या रविवारी बारामती दौऱ्यावर होत्या. त्यांनी पहाटेच ग्रामीण भागात भेटी देत अवकाळी पावसामुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांना धीर दिला. यावेळी शेतकरी, नागरिक तसंच पक्षाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संवाद साधत नुकसानीबाबत माहिती दिली.
पंचनामे करण्याचे निर्देश - गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील विविध भागात झालेल्या अवकाळी पावसामुळं पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं असून, शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या या संकटाच्या काळात राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे. संबंधित यंत्रणांना तातडीनं पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकरी बांधवांना लवकरात लवकर मदत पोहोचवण्यासाठी शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शेतकऱयांना दिलं.
यंदाही अवकाळीनं शेतकरी त्रस्त - गेल्या वर्षी अवकाळीमुळं मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं होतं. यंदाही अवकाळीच्या कोपानं शेतकऱ्यांवर मोठं संकट ओढावलं आहे. अचानक गारपिटीसह अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली. या तडाख्यात कांदा, गहू, हरभरा आणि टरबूज पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. यामुळं शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास अक्षरश: हिरावला आहे. रब्बी हंगामाकडून शेतकऱ्याला असलेल्या आशा पुरत्या मावळल्या असून शेतकरी हतबल झाला आहे.
गव्हाचं मोठं नुकसान - गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळं शेतामध्ये उभा असलेला गहू आणि हरभरा आडवे झालेत. तर कांद्याच्या पिकाला मोठा फटका बसला. अनेक शेतकऱ्यांचा गहू काढणीसाठी तयार होता. मात्र, हार्वेस्टर उपलब्ध न झाल्यामुळं काढणी रखडली. त्याचदरम्यान झालेल्या गारपिटीनं पिकाचं मोठं नुकसान झालं. काही ठिकाणी शेतात कापणी करून ठेवलेले गहू ओले झाल्यामुळं खराब झाले.
