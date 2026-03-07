अजित पवार विमान अपघातावर पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचं भाष्य, म्हणाल्या 'अंतिम अहवाल...'
अजित पवार विमान अपघाताबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पुण्यात भाष्य केलं आहे.
Published : March 7, 2026 at 6:48 PM IST
Updated : March 7, 2026 at 6:59 PM IST
पुणे - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या संदर्भात आमदार रोहित पवार सातत्यानं प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांनी सीआयडीच्या अधिकाऱयांची भेट घेत चौकशीबाबत माहिती घेतली. प्राथमिक अहवालावर समाधानी नसल्याचं सांगत त्यांनी विमान कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत. विमान कंपनीच्या मालकाला चौकशी दरम्यान व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सुनेत्रा पवार यांची प्रतिक्रिया - विमान अपघाताबाबत अद्यापपर्यंत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी याविषयी आपलं मत व्यक्त केलं नव्हतं. आता त्यांनी याबाबत भाष्य केलं आहे. "या प्रकरणाची वेगवेगळ्या एजन्सीद्वारे चौकशी सुरू आहे. आता प्राथमिक अहवाल आला आहे. हा अंतिम अहवाल नसून, अंतिम अहवाल आल्यावर यावर आपण बोलू," असं यावेळी सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.
रोहित पवार उपस्थित करत आहेत प्रश्न - अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत आमदार रोहित पवार हे घातपाताची शंका उपस्थित करत आहेत. मुंबई, नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. पुराव्यांचं प्रेझेंटेशन देत त्यांनी विमान कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत. याबाबत रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेत पुरावे दाखवले आहेत. दरम्यान, याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी भाष्य केलं आहे.
पार्थ पवार चांगली कामगिरी करेल - पार्थ पवार यांची राज्यसभेवर निवड झाली. याबाबत सुनेत्रा पवार यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, राज्यसभा हे उच्च सभागृह आहे. अतिशय अनुभवी लोकांचं सभागृह आहे. तिथं जात असताना आपण जाणकार म्हणून सर्व गोष्टी शिकून जाणं महत्त्वाचं आहे. इथून पुढं तो नक्कीच चांगली कामगिरी करेल.
