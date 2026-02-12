ETV Bharat / state

'सुनेत्रा वहिनी आणि वरिष्ठ नेते...'; विलीनीकरणाबाबत मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली.

minister dattatrya bharane
माध्यमांशी संवाद साधताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 10:07 PM IST

1 Min Read
पुणे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. गुरुवारी सुनेत्रा पवार यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्ह्यातील तसंच शहरातील आमदार, खासदार उपस्थित होतें. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली व्हायची. पण, त्यांच्या निधनानंतर ही पहिलीच बैठक झाली. या बैठकीत अनेक आमदारांना अजितदादांची उणीव जाणवली.

अजित पवार यांची कमतरता जाणवली - याबाबत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूणच आराखडाबाबत चर्चा झाली. दादा गेल्यानंतर ही पहिलीच बैठक होती याचं दुःख आहे. काही बाबी जिल्ह्यासाठी या बैठकीत आम्ही मांडल्या आहेत. सगळ्याला मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यासाठी आणि शहरासाठी निधी वाढवून द्यावा, अशी भूमिका मांडली. बैठकीला सुनेत्रा पवार या ऑनलाईन उपस्थितीत होत्या. पुणे जिल्ह्याला जास्त निधी देण्याची मागणी केली आहे."

विलीनीकरणाबाबत सुनेत्रा पवार बोलतील - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत त्यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "सुनेत्रा पवार या बुधवारी दिल्लीत होत्या. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना त्या भेटल्या आहेत. त्यांच्याबरोबर चर्चा झाली आहे. सुनेत्रा पवार या पुण्यात आल्या की विलीनीकरणाबाबत बोलतील. तसंच याबाबत पक्षातील वरिष्ठ निर्णय घेतील. मला त्याबाबत काही माहिती नाही. स्वतः वहिनी आणि वरिष्ठ याबाबतीत निर्णय घेतील. नेते जे ठरवतील ते मान्य असेल. वहिनींची भेट झाली की याबाबत चर्चा केली जाईल."

सुनेत्रा पवार यांचं आवाहन - पुणे जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १ हजार ३७९ कोटी मंजूर नियतव्यय असून, सर्व निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्तीच्या, गुणवत्तेच्या आणि कालमर्यादेत कामं पूर्ण करण्याच्या मार्गावरच जिल्ह्यातील सुरू केलेले प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीनं आणि वेळेत पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीनं वाटचाल करु या, असं आवाहन त्यांनी केलं.

