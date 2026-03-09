ETV Bharat / state

बच्चू कडूंच्या आंदोलनाची सरकारनं घेतली दखल, एकनाथ शिंदेंनी संवाद साधत दिलं आश्वासन

बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाची राज्य सरकारनं दखल घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बच्चू कडू यांच्याशी संवाद साधला.

उदय सामंत, प्रकाश आबिटकर यांनी घेतली बच्चू कडू यांची भेट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 8:00 PM IST

अमरावती - मेळघाटातील आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडं शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी मेळघाटात काढलेल्या महापदयात्रेची दखल अखेर राज्य सरकारनं घेतली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या भ्रमणध्वनीवरून बच्चू कडू आणि आंदोलनकर्त्यांशी थेट संवाद साधत शेतकरी कर्जमाफीसह मेळघाटातील विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं.

उदय सामंत आणि प्रकाश आबिटकर पोहोचले चिखलदरात - मेळघाटातील 39 दुर्गम गावातून 1 मार्चपासून बच्चू कडू यांची निघालेली महापदयात्रा सोमवारी चिखलदरा येथे पोहोचली. चिखलदरा येथे आयोजित सभेत बच्चू कडू यांनी आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारनं तातडीनं निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाची दखल घेत शासनाच्या वतीनं उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर हे हेलिकॉप्टरद्वारे चिखलदऱ्यात दाखल झाले. या दोन्ही मंत्र्यांनी बच्चू कडू यांच्याशी चर्चा करून मागण्यांची माहिती जाणून घेतली आणि मेळघाटातील प्रश्न सोडवण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आंदोलनकर्त्यांशी संवाद - उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या फोनवरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बच्चू कडू आणि सभास्थळी उपस्थित शेकडो आदिवासी व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. 'जय महाराष्ट्र' या शब्दांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी संभाषणाची सुरुवात करताच उपस्थित कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. शिंदे म्हणाले, "बच्चू कडू यांच्या आंदोलनामुळंच राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. अजित पवार हयात असताना आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात समिती स्थापन केली आणि त्यानंतर कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. आम्ही शेतकऱ्यांबाबत निवडणुकीत जे काही वचन दिलं होतं, ते पूर्ण करण्याचं श्रेय बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला जातं."

मेळघाटातील आरोग्य, पाणीपुरवठा, उद्योग आणि इतर मूलभूत प्रश्नांबाबत सरकार लवकरच आढावा बैठक घेणार असून, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचंही एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

बच्चू कडूंची प्रतिक्रिया - बच्चू कडू यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानत शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीबद्दल शासन निर्णयाचं स्वागत केलं. मात्र, कर्जमाफीचा आणखी व्यापक विचार होणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. पत्रकारांशी बोलताना बच्चू कडू यांनी सरकारनं आंदोलनाची दखल घेतली याबाबत आनंद व्यक्त केला. मात्र, सरकारनं जर आश्वासन पूर्ण केलं नाही तर हा वाघ पुन्हा मेळघाटात आंदोलनासाठी उतरेल, असा इशारा देखील दिला.

