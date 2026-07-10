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'केवळ टीका नाही, विकासही पाहा'; विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांवर हल्लाबोल

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत विरोधकांवर निशाणा साधला. मुंबई महानगरपालिकेतील 25 वर्षांच्या कारभारावरही त्यांनी यावेळी टीका केली.

Deputy CM Eknath Shinde
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 10, 2026 at 8:11 PM IST

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मुंबई : अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. विरोधकांची टीका करण्याची लिंक २४ तास सुरू असते. मात्र त्यांनी सरकारची विकासकामं पाहिली पाहिजेत, असा टोला लगावत शिंदेंनी राज्य सरकारच्या विविध योजना, पायाभूत प्रकल्प आणि प्रशासनाच्या कामांचा पाढा विधान परिषदेत वाचला. आमचा अजेंडा सत्ता नाही, तर सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणणं हा आहे, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

'आम्ही प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणारे लोक' : आपत्तीच्या काळात सरकार केवळ आदेश देत नाही, तर प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करते, असं सांगताना शिंदे म्हणाले, 26 जुलै 2005 च्या मुंबई महापुरापासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा पूरस्थिती आणि महालक्ष्मी एक्स्प्रेस बचावकार्यापर्यंत सरकारनं जबाबदारीनं काम केलं आहे. प्रशासन, पोलीस, जिल्हाधिकारी आणि विविध विभागांच्या पथकांनी जीव धोक्यात घालून बचावकार्य केलं. मी मुख्यमंत्री असताना रुग्णालयात असतानाही सातत्यानं फोनवरून परिस्थितीचा आढावा घेत होतो. मुख्यमंत्री वॉर रूममधून राज्यभरातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवत होतो. सर्व मंत्री, पालकमंत्री आणि प्रशासन समन्वयाने काम करत होते. आम्ही केवळ सहानुभूती दाखवणारे नाही, तर प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणारे लोक आहोत, असंही त्यांनी नमूद केलं.


मुंबई महानगरपालिकेतील 25 वर्षांच्या कारभारावर टीका करत शिंदे म्हणाले की, अनेक महत्त्वाची कामं यापूर्वी रखडली होती. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, काँक्रिट रस्ते आणि मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामांना गती दिल्याचा दावा त्यांनी केला. मुंबईत 7 एसटीपी प्रकल्प सुरू केले. समुद्रात जाणारे प्रदूषित पाणी रोखण्यासाठी ही यंत्रणा उभारली जात आहे. मिठी नदीतील गाळ काढण्याचं काम सातत्याने सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितलं.

उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी वाचला विकासकामांचा पाढा : मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरणाबाबत माहिती देताना शिंदे म्हणाले की, 125 किलोमीटर रस्त्यांचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. हे पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईत एकूण 1 हजार 913 किलोमीटर काँक्रिटचे रस्ते उपलब्ध होतील. काँक्रिट रस्त्यांमुळे खड्डे दुरुस्तीवरील खर्च कमी झाल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितलं, "2018 मध्ये खड्डे भरण्यासाठी 363 कोटी रुपये खर्च झाले होते. हा खर्च 2024 मध्ये 160 कोटींवर, 2025 मध्ये 97 कोटींवर आला असून 2026 मध्ये तो सुमारे 55 कोटी रुपयांपर्यंत येण्याचा अंदाज आहे.

मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पावरून झालेल्या टीकेला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, मिसिंग लिंक प्रकल्पाची बदनामी म्हणजे सरकारची किंवा मुख्यमंत्र्यांची नव्हे, तर महाराष्ट्राची बदनामी आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 6 हजार 695 कोटी रुपये होती, तर प्रत्यक्ष खर्च 6 हजार 191 कोटी रुपये झाला असून खर्चवाढ केवळ 7.26 टक्के असल्याचा दावा त्यांनी केला.

लोणावळा तलावाच्याखाली सुमारे 1 हजार मीटर लांबीचा बोगदा आणि देशातील सर्वाधिक उंच व्हायाडक्टपैकी एक असलेला हा प्रकल्प अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अभिमान आहे, असंही शिंदेंनी सांगितलं. अटल सेतूवर झालेल्या टीकेला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, आज अटल सेतू सेल्फी पॉईंट झाला आहे. मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळाकडे जाण्याचे अंतर कमी झाले असून वाहतुकीचा मोठा फायदा झाला आहे. मुंबई मेट्रोच्या प्रगतीचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित 450 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्कपैकी १०१ किलोमीटरचे जाळे कार्यान्वित झाले आहे. मेट्रोमधून दररोज सुमारे 10 लाख 22 हजार प्रवासी प्रवास करत आहेत.



शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार असल्याचा दावा : शेतकरी प्रश्नावर बोलताना शिंदे म्हणाले, सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही. पीक नुकसान भरपाई, एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये केलेले बदल आणि शेतकरी हिताच्या निर्णयांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितलं की, महायुती सरकारनं 2 लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज माफीचा निर्णय घेतला असून सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांचा निधी 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

महसूल आणि पोलीस विभागाच्या कारवाईची माहिती देताना शिंदे यांनी सांगितले की, महसूल व्यवस्थेतील अनियमिततेप्रकरणी 13 प्रकरणांत 15 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अवैध उत्खनन आणि गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीविरोधात 1 एप्रिल 2025 पासून 7 हजार 751 प्रकरणांत कारवाई, 10 कोटी 91 लाख रुपयांची दंडात्मक वसुली, 4 हजार 349 वाहनं/साधनं जप्त आणि 1 हजार 751 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलं. सायबर गुन्ह्यांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, एनसीसीआरपी पोर्टलच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत नागरिकांचं 1 हजार 599 कोटी रुपये वाचवण्यात महाराष्ट्राला यश आलं आहे.

महिलांविरोधातील गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई केली जात असल्याचे सांगताना शिंदे म्हणाले की, 2024-25 मध्ये बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये 89.18 टक्के गुन्हे उघडकीस आणण्यात यश आलं आहे. लाडकी बहीण योजना, दावोस गुंतवणूक करार, तिसरी मुंबई प्रकल्प, मुंबईतील पुनर्विकास योजना यांचाही त्यांनी उल्लेख केला. मुंबईतील मोतीलाल नगर, अंधेरी जिजी गल्ली, रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमच्यासाठी सत्ता नव्हे, तर जनतेची सेवा महत्त्वाची आहे. आम्ही केलेली कामं जनतेसमोर आहेत, असं सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं.

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TAGGED:

विधान परिषद
EKNATH SHINDE
EKNATH SHINDE TARGETS OPPOSITION
एकनाथ शिंदे
DEPUTY CM IN MAHARASHTRA COUNCIL

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