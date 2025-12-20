ETV Bharat / state

'अडचणी दूर करू पण महायुती...'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं वक्तव्य, राहुल गांधींवरही साधला निशाणा

मिरा भाईंदर येथील मेळाव्यात बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी युतीच्या निर्णयाची वाट न पाहता कामाला लागण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

dcm eknath shinde sabha
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 20, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
ठाणे (मिरा भाईंदर) - शिवसेनेकडून निर्धार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मेळाव्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. "स्थानिक पातळीवर ज्या अडचणी असतील त्या दूर करून महायुतीतच लढू आणि भगवा फडकवू," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. युतीबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करू, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

महायुतीचा तिढा कायम - राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यामध्ये आद्यपही युतीबाबत चर्चा झाली नसल्यानं महायुतीचा तिढा कायम आहे. शिवसेनेच्या जाहीर मेळाव्यात मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी युती व्हावी ही आमची इच्छा आहे. युती झाली नाही तर ९५ जागा शिवसेना लढणार, असं सूचक वक्तव्य केलं होतं.

dcm eknath shinde sabha
काँग्रेस कार्यकर्ते शिवसेनेत दाखल (ETV Bharat Reporter)

युतीच्या निर्णयाची वाट न पाहता कामाला लागा - मिरा भाईंदर महानगरपालिकेवर भाजपाची एकहाती सत्ता आहे. भाजपाकडं इच्छुकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. त्यामुळं नाराज इच्छुक उमेदवार सेनेची वाट धरणार असल्याचं दिसतंय. मागील काही दिवसात शिवसेनेत अनेक माजी नगरसेवकांनी देखील प्रवेश केलाय. या निवडणुकीत शिवसेनेनं स्थानिक पातळीवर जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. "युतीचा निर्णय होईल तेव्हा होईल, मात्र कामाला लागा. ठाणे, मुंबईनंतर मिरा भाईंदरवर भगवा फडकून बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करणार," असा निर्धार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

निधी कमी पडू देणार नाही - "मिरा भाईंदर शहराच्या विकासात प्रताप सरनाईक यांचं मोठं योगदान राहिलंय. त्यामुळं जनतेनं चार वेळा आमदार म्हणून सरनाईकांना निवडून दिलं. शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडू देणार नाही," असं आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिलं.

dcm eknath shinde sabha
काँग्रेस कार्यकर्ते शिवसेनेत दाखल (ETV Bharat Reporter)

काँग्रेस कार्यकर्ते शिवसेनेत दाखल - दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि पुणे महापालिकेतील माजी उपमहापौर आबा ऊर्फ उल्हास बागुल यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शनिवारी सकाळी ठाण्यात शिवसेनेत प्रवेश केला. शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानी हा पक्षप्रवेश पार पडला. त्यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. "देशात २०१४ पूर्वी टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, कोळसा, चारा असे असंख्य घोटाळे झाले. २०१४ नंतर एक तरी घोटाळा झाला का दाखवा. यामुळंच पंतप्रधानांना बदनाम करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. देशातील १४० कोटी जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी उभी आहे," असेही शिंदे म्हणाले.

राहुल गांधींवर हल्लाबोल - "विदेशात जावून राहुल गांधी हे आपल्या देशाची बदनामी करतात आणि पाकिस्तान जे सांगतं ते खरं मानतात. एक तासात आपण युद्ध हरलो होतो, यामध्ये त्यांना आनंद वाटतो. ही कसली देशभक्ती आहे, हा तर देशद्रोह आणि देशाशी बेईमानी आहे. त्यांचे पाकिस्तान प्रेम उतू चाललं असून, देशातील जनता त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही," असं टीकास्त्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेसवर सोडलं.

dcm eknath shinde sabha
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा (ETV Bharat Reporter)

