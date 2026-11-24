मंत्री संजय शिरसाटांच्या ‘राम नाम सत्य’ वक्तव्यानं खळबळ; एकनाथ शिंदेंनी भाष्य टाळलं
मंत्री संजय शिरसाट यांनी शिवसेना बंडादरम्यानचा एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : November 24, 2026 at 6:54 AM IST
मुंबई - शिवसेनेत झालेल्या 2022 बंडादरम्यान एका आमदाराचा जीव धोक्यात होता. आम्ही त्याला रोखले नसते, तर त्याचे ‘राम नाम सत्य’ झाले असते, असा खळबळजनक दावा सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. शिवसेना (उबाठा) आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिरसाट काय म्हणाले, हे मला माहिती नाही, असे सांगत अधिक भाष्य टाळले.
काय म्हणाले मंत्री संजय शिरसाट? - एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी 2022 मधील बंडाचा प्रसंग सांगितला. मुंबईहून सुरतला जात असताना एक आमदार परत जाण्याचा प्रयत्न करत होता. आम्ही त्याला रोखले नसते, तर त्याचे ‘राम नाम सत्य’ झाले असते. आम्ही थांबवले म्हणून तो सुखरूप परत गेला, असे शिरसाट म्हणाले. मात्र, संबंधित आमदाराचे नाव त्यांनी सांगितले नाही.
कोण आहेत ते आमदार? - शिरसाट यांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार कैलास पाटील आणि नितीन देशमुख यांच्या नावांची चर्चा सुरू झाली. बंडावेळी आम्ही दोघेच तिथून परत आलो होतो. त्यामुळे नेमक्या कोणाच्या जीवाला धोका होता, हे शिरसाट यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी करत शिंदेंच्या शिवसेनेकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे आम्ही पहिल्यापासून सांगत होतो. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी कैलास पाटील यांनी केली.
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