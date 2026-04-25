उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार संजय गायकवाड यांना दिली समज!
'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकावरून वाद वाढला आहे. यावरुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली
Published : April 25, 2026 at 7:52 PM IST
अहिल्यानगर - 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकावरून वाद वाढला आहे. यावर पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा जाळून पोलीस प्रशासनाचा निषेध करणार आहेत. ‘शिवाजी कोण होता’ या पुस्तकाच्या शीर्षकावरून शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संजय गायकवाड यांना समज दिली - आमदार संजय गायकवाड यांच्या प्रकरणावरुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. संजय गायकवाड यांना समज दिलेली आहे. तसंच त्यांनी माफी देखील मागितली असल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते चौडी येथे बोलत होते.
पुतळा दहन करून निषेध करण्याचा इशारा - 'शिवाजी कोण होता' या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी पोलिसांकडून फसवणूक झाल्याचा आरोप करत दखलपात्र गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. मात्र, पोलिसांनी वेळकाढूपणा करत गुन्हा दाखल केला नसल्यानं त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुतळा दहन करून निषेध करण्याचा इशारा दिला.
प्रशांत आंबी यांना जीवे मारण्याची धमकी : शिवसेनेचे वादग्रस्त आमदार संजय गायकवाड पुन्हा वक्तव्यानं वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ज्येष्ठ कामगार नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाच्या शीर्षकावरून आमदार संजय गायकवाड यांनी पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केल्यावरून जीवे मारण्याची धमकी दिली. याबाबतची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं.
कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी आदर दाखवताना आमदार संजय गायकवाड यांची जिभ घसरल्याचं दिसलं. या ऑडिओ क्लिपमध्ये ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख का केला? याविषयी प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना जाब विचारत आहेत. आता संजय गायकवाड यांनी संबंधित प्रकरणात त्यांच्या अपशब्दांबद्दल माफी मागितली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांचा हेतू महाराजांचे नाव आदरार्थ घ्यायला लावणे, असा होता.
