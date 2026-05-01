कांजूरमार्ग कचरा डेपो परिसरातील दुर्गंधी कमी होणार, सरकार बांबू लागवड करून हरित पट्टा निर्माण करणार

कांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोजवळील दुर्गंधी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

Eknath Shinde on Kanjurmarg garbage depot
अधिकाऱयांबरोबर बैठक घेताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Published : May 1, 2026 at 1:07 PM IST

मुंबई - कांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोमुळे परिसरातील नागरिकांना होणारा दुर्गंधीचा त्रास कमी करण्यासाठी उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. दुर्गंधी प्रतिबंधक फवारणी वाढवून तिचे नियंत्रण काटेकोरपणे करावे, तसेच डेपो परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड करून हरित पट्टा निर्माण करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे - कांजूरमार्ग प्रकल्पात दररोज सुमारे 6,200 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. कचरा साठवण, कंपोस्ट निर्मिती आणि वर्गीकरण या पद्धतींनी कामकाज सुरू असून, आतापर्यंत सुमारे 190 लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.Body:दुर्गंधी कमी करण्यासाठी सध्या बायो-एन्झाइम फवारणी, माती टाकणे, लँडफिल गॅस व्यवस्थापन आणि मिस्टिंग यांसारख्या उपाययोजना सुरू आहेत; मात्र त्या अधिक प्रभावीपणे राबवण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कचऱ्यापासून वीज निर्मिती (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्पासाठी आवश्यक कामे लवकर पूर्ण करून प्रकल्प सुरू करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. रहिवासी भागाजवळ दुर्गंधी निर्माण करणाऱ्या प्रक्रिया टाळून त्या किमान 500 मीटर दूर हलवाव्यात, जेणेकरून नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

कांजूरमार्गवर मुंबईच्या कचऱ्याचा सर्वाधिक भार - मुंबईतील घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड हे प्रमुख केंद्र ठरत असून, शहरातील सुमारे 85 टक्के कचरा येथे टाकला जातो. पालिकेच्या अहवालानुसार, सुमारे 118.41 हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या या डेपोमध्ये मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या अंदाजे 7000 टन कचऱ्यापैकी सुमारे 5900 टन घनकचरा जमा केला जातो. विक्रोळी, कांजूरमार्ग, नाहूर, पवई, भांडुप तसेच नवी मुंबईच्या खाडीलगतच्या भागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हा डेपो असल्याने मोठ्या प्रमाणावर कचरा येथे आणला जातो; मात्र दुर्गंधी व प्रदूषणामुळे परिसरातील नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी होत आहेत.

हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले होते - पाच महिन्यांपूर्वी कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमुळे परिसरातील मानवी वस्तीवर होत असलेल्या परिणामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. स्थानिक नागरिकांना सहन करावा लागणारा त्रास लक्षात घेऊन प्रशासनाने सेवाभावी भूमिकेत काम करावे, त्याचे व्यावसायिकरण करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. डम्पिंग ग्राऊंडची मर्यादित क्षमता असूनही त्यावर टाकला जाणारा कचरा वाढत असल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. तसेच दुर्गंधी आणि प्रदूषणाच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी 24 तास हेल्पलाईन सुरू करावी, ई-मेलद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करावी आणि प्राप्त तक्रारींवर तातडीने, शक्यतो एका तासात प्रतिसाद देण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला देण्यात आले होते.

