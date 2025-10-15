विरोधी पक्षांचं शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाला भेटलं: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी शहरातील विविध विकासकामांची पाहणी केली.
पुणे : महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी आणि इतर प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची भेट घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या विषयावर प्रश्न विचारले असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "कोणी कोणाला भेटावं हे त्यांनी ठरवायचं आहे. लोकशाहीत सर्वांना आपापले अधिकार आहेत. काही विधायक सूचना असतील तर निवडणूक आयोग त्याकडे लक्ष देईल." ते पुढे म्हणाले, "निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात या दृष्टिकोनातून प्रक्रिया पार पडेल. निवडणूक आयोगाला पूर्ण स्वायत्तता दिली आहे."
डेक्कनच्या महामेट्रोच्या उड्डाणपुलाची पाहणी : खरं तर, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी डेक्कन येथील महामेट्रोच्या उड्डाणपुलाची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. यावेळी अजित पवार म्हणाले, "हा पूल पाहण्यासाठी महामेट्रोनं मला बोलावलं होतं. अशाच दुसऱ्या पुलाचं काम सध्या सुरू आहे. अधिकारी चांगलं काम करत असतील तर त्यांचं कौतुकही केलं पाहिजे."
'मंत्रालयात बसून हे प्रश्न कळत नाहीत' : ते पुढे म्हणाले, "आज पाहणी करत असताना काही महिला व पुरुषांनी मला काही मुद्दे सांगितले. नदीच्या भागातील स्वच्छता, भटकी कुत्री, आणि संभाजी बागेतील समस्या याबाबत तक्रारी मिळाल्या आहेत. काही गोष्टींचं लोकांनी कौतुकही केलं." "नदीचा परिसर अधिक चांगला करायला हवा. नुसतं मंत्रालयात बसून हे प्रश्न कळत नाहीत. मैदानात जाऊन पाहिलं तरच वस्तुस्थिती समजते. लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणं गरजेचं आहे," असंही ते म्हणाले.
'दुसऱ्या पुलाचं काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल' : "ओपन जिम, मुलांसाठी खेळाची ठिकाणं तयार केली तर हे संपूर्ण प्रकल्प आणखी चांगला होईल. मला बारीकसारीक निरीक्षणाची सवय आहे. दुसऱ्या पुलाचं काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. पाहणीदरम्यान ज्या गोष्टी निदर्शनास आल्या, त्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत," असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
भिडे पुलाबाबत अजित पवार काय म्हणाले? : मेट्रोच्या कामाच्या निमित्ताने बंद करण्यात आलेल्या भिडे पुलाबाबत विचारल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "भिडे पूल फार जुना आहे. मेट्रोचा ब्रिज उंच करण्यात आला आहे, त्यामुळे कितीही पाणी आलं तरी त्रास होणार नाही." ते पुढे म्हणाले, "मागच्या दौऱ्यात खडकवासला पुलाची पाहणी केली होती. त्याबाबत संबंधितांशी चर्चा झाली असून त्याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लवकरच त्या कामाला सुरुवात होईल."
